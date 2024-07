Dự báo lũ lên nhanh trên sông Hồng, sông Lô

Mưa kéo dài kết hợp với thuỷ điện xả lũ dự kiến làm mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Lô sẽ lên nhanh trong đêm nay và sáng mai (17/7).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều nay (16/7), mực nước sông Lô và sông Hồng đang biến đổi chậm và ở mức thấp hơn mức báo động (BĐ)1. Vào 13h ngày 16/7, mực nước trên sông Lô tại Tuyên Quang dưới BĐ1 là 5,27m, trên sông Hồng tại Hà Nội dưới BĐ1 là 5,40m.

Dự báo chiều tối nay đến sáng 17/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Bên cạnh đó, vào lúc 16 giờ chiều nay (16/7), thủy điện Hòa Bình vận hành mở tiếp một cửa xả đáy (trong tổng số 2 cửa xả đáy) và thủy điện Tuyên Quang sẽ vận hành mở một cửa xả đáy.

Lũ lên trên sông Hồng do thuỷ điện Hoà Bình mở cửa xả đáy vào năm 2022. Ảnh: Duy Phạm.

Do ảnh hưởng của mưa kéo dài kết hợp với thuỷ điện xả lũ, dự báo trong đêm nay và ngày mai, mực nước hạ lưu sông Lô tại Tuyên Quang sẽ lên nhanh, có khả năng đạt mức 17,5m (dưới BĐ 1 là 4,5m) vào sáng mai (17/7), sau đó biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh, có khả năng đạt mức 5,4m (dưới BĐ 1 là 4,10m) vào chiều tối mai (17/7), sau biến đổi chậm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, diễn biến mực nước hạ lưu sông Lô sẽ phụ thuộc vào chế độ vận hành của thủy điện Tuyên Quang, hạ lưu sông Hồng sẽ phụ thuộc vào chế độ vận hành của thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang, cần cập nhật các bản tin tiếp theo của cơ quan khí tượng.

Do lũ lên, kết hợp với mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc, đặc biệt là Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang.