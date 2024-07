Thời tiết 16/7: Miền Bắc và miền Trung mưa liên miên

Dự báo thời tiết 16/7/2024, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và gió đông nam hoạt động nên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá đến Tây Nguyên mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết hôm nay (16/7) đến tối mai, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Tây Nguyên mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cụ thể, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa đến Quảng Trị lượng mưa phổ biến từ 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Khu vực Tây Nguyên với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150 mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm). Ngày hôm nay ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và Nam Bộ mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Đêm 17/7, ở khu vực Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Từ ngày 18/7, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên giảm dần. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ nay đến ngày 18/7, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-5 m, hạ lưu từ 1-2 m. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay: “Với tình hình hiện tại thì nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất khả năng cao xảy ra ở hai khu vực chính là phía Nam Tây Nguyên và các tỉnh vùng núi Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và cả vùng núi Bắc Bộ”. Dự báo thời tiết 16/7 các vùng trên cả nước Phía Tây Bắc Bộ Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc tối nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Tây Nguyên Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Hà Nội Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Tàu dừng hoạt động, du khách mắc kẹt trên đảo Phú Quốc Do thời tiết xấu, tàu phà ra đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên giang) chưa thể hoạt động trở lại khiến một số du khách mắc kẹt trên đảo. Hà Nội ba ngày tới mưa lớn liên tiếp, nguy cơ giông lốc và ngập úng Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (15-17/7), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên mưa lớn liên tiếp, đề phòng giông lốc và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu, phà ra đảo Phú Quốc tạm dừng hoạt động Tất cả chuyến tàu, phà từ Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đều phải tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu. Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-16-7-2024-mien-bac-va-mien-trung-mua-lien-mien-2302177.html