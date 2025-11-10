VN-Index sẽ tăng hay giảm sau khi thủng mốc 1.600 điểm

VN-Index khép lại tuần giao dịch với mức giảm 2,5% và thủng mốc 1.600 điểm. Đây là vùng được giới phân tích coi là “điểm tựa” cuối cùng trước khi xu hướng giảm có thể lan rộng.

VN-Index được dự báo tiếp tục xu hướng giảm. Ảnh: Phương Lâm.

VN-Index vừa khép lại một tuần giao dịch đầy biến động khi thị trường mở đầu bằng áp lực bán mạnh. Trong những phiên kế tiếp, dòng tiền tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Áp lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán và đặc biệt là nhóm Vingroup, khiến chỉ số chung liên tục chịu sức ép giảm điểm.

Phiên cuối tuần ghi nhận diễn biến tiêu cực khi lực bán tăng mạnh trong 30 phút cuối, đặc biệt ở nhóm Vingroup và ngân hàng, khiến thị trường nhanh chóng lao dốc. VN-Index vì thế mất tới 43,54 điểm, tương đương mức giảm 2,7% trong ngày.

Tính chung cả tuần, chỉ số VN-Index đã giảm 40,55 điểm, tương đương 2,5% so với tuần trước, xuống 1.599,1 điểm.

Dự báo chứng khoán tiếp tục giảm

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với cây nến đỏ cùng thanh khoản giảm nhẹ, cho thấy bên bán vẫn đang áp đảo trong khi lực cầu bắt đáy khá yếu. Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục hướng xuống, phản ánh xu hướng giảm điểm của thị trường vẫn chưa có tín hiệu đảo chiều, dù chỉ số đã lùi về vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh mốc 1.580 điểm, tương ứng với đường MA100.

VCBS cho biết thêm các chỉ báo củng cố cho nhận định rằng xu hướng điều chỉnh vẫn chưa dừng lại. Ở khung đồ thị giờ, các tín hiệu kỹ thuật tiếp tục cho thấy rủi ro giảm điểm.

Dù vậy, việc RSI đã chạm vùng quá bán mở ra khả năng VN-Index có thể xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật trong phiên kế tiếp, quanh vùng 1.580-1.590 điểm.

VN-Index thủng mốc 1.600 điểm vào phiên 7/11. Ảnh: TradingView.

VCBS đánh giá việc VN-Index giảm sâu hơn 43 điểm trong phiên cuối tuần cùng với áp lực bán lan tỏa trên diện rộng là tín hiệu rõ ràng cho thấy tâm lý bi quan đang bao trùm toàn thị trường. Hầu hết nỗ lực hồi phục trước đó đều bị xóa bỏ, thể hiện bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, theo dõi sát diễn biến thị trường để có phản ứng kịp thời, đồng thời rà soát và cơ cấu lại danh mục, đặc biệt đối với những mã đã chạm ngưỡng cắt lỗ. Theo công ty này, việc bảo toàn sức mua và duy trì tâm lý ổn định sẽ giúp nhà đầu tư tận dụng tốt hơn các nhịp hồi kỹ thuật để tái cơ cấu danh mục và tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Đồng quan điểm, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường nhiều khả năng tiếp tục đà giảm trong các phiên tới, với khả năng VN-Index thử thách vùng hỗ trợ 1.525 điểm trong tuần giao dịch tiếp theo.

Theo Yuanta, rủi ro ngắn hạn đang gia tăng khiến xu hướng giảm có thể kéo dài thêm và đây vẫn chưa phải là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư mua vào.

Báo cáo của Yuanta cũng chỉ ra rằng chỉ báo tâm lý ngắn hạn đã giảm xuống dưới vùng bi quan, cho thấy cơ hội hồi phục của thị trường trong 1-2 phiên tới vẫn còn rất thấp.

Nhà môi giới chứng khoán này duy trì đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường ở mức giảm, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và hạn chế giải ngân mới trong giai đoạn hiện tại.

Ở góc nhìn trung hạn, Yuanta hạ đánh giá xu hướng thị trường chung từ tăng xuống trung tính, trong khi chỉ số UPCoM vẫn giữ được đà tăng. Đáng chú ý, nhóm dịch vụ dầu khí được nâng triển vọng trung hạn lên mức tăng nhờ tín hiệu tích cực về dòng tiền và kết quả kinh doanh.

Chuyên gia tại đây khuyến nghị nhà đầu tư có thể đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức cân bằng 40-50% danh mục, đồng thời xem xét cơ cấu lại danh mục, ưu tiên các mã thuộc nhóm trên cho kế hoạch trung hạn.

Vùng 1.600 điểm là “điểm tựa” then chốt

Theo Công ty Chứng khoán SSI, VN-Index đã nối dài chuỗi 4 tuần giảm điểm liên tiếp và đang tiệm cận vùng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 1.600 điểm. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn tiếp tục nằm trong vùng suy yếu, cho thấy khả năng cân bằng của thị trường sẽ cần được quan sát thêm quanh khu vực này.

SSI cho rằng trong kịch bản thận trọng, nếu lực cầu chưa đủ mạnh, vùng 1.550-1.560 điểm sẽ trở thành vùng hỗ trợ kế tiếp cho chỉ số.

Cùng quan điểm, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá việc VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ 1.625 điểm cho thấy sự giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán quanh mốc 1.600 điểm. Thanh khoản trong phiên cuối tuần không quá lớn, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

BSC cho rằng trong kịch bản tích cực, thị trường có thể tạo đáy ngắn hạn quanh 1.600 điểm và hồi phục từ vùng này, song nhà đầu tư vẫn cần duy trì tâm lý cẩn trọng khi các biến động tăng - giảm đang diễn ra bất thường.

Ở góc nhìn khác, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định VN-Index đã có phiên điều chỉnh mạnh ngày 7/11, lùi sát vùng hỗ trợ 1.600 điểm. Dù có nhịp hồi trong phiên, chỉ số vẫn đóng cửa gần mốc hỗ trợ, phản ánh sự giằng co và tâm lý dè chừng của thị trường.

Theo TPS, khu vực 1.600-1.620 điểm từng được xem là vùng hỗ trợ đáng tin cậy khi VN-Index nhiều lần bật tăng từ đây, tạo nên “hiệu ứng mỏ neo” trong tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, diễn biến phiên cuối tuần cho thấy lực đỡ tại vùng này đang yếu dần. Nếu VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ hiện tại, kịch bản lùi sâu về vùng 1.480-1.500 điểm cần được tính tới.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho biết diễn biến giao dịch trong tuần chịu tác động lớn từ nhóm cổ phiếu Vingroup, khi lực mua tập trung ở VIC trong khi áp lực bán mạnh lại dồn lên VHM và VPL. Song song đó, đà điều chỉnh lan sang nhóm ngân hàng, làm gia tăng sức ép lên thị trường chung.

Dù VN-Index đã dao động quanh vùng giá thấp suốt gần 3 tuần, nhưng dòng tiền mới vẫn chưa có tín hiệu nhập cuộc rõ ràng. Theo ACBS, trong bối cảnh hiện nay, khả năng chỉ số tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu, với vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh mốc 1.560 điểm.