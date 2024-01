Dự báo 12 cung hoàng đạo trong năm mới 2024

Lisa Stardust, nhà chiêm tinh học đang làm việc tại New York (Mỹ), đã đưa ra những dự báo tổng quan cho 12 cung hoàng đạo trong năm mới 2024. Lisa làm việc với nhiều tạp chí danh tiếng như Oprah Magazine, Teen Vogue và The Hoodwitch.

Trong năm tới, những người cung Bạch Dương có cơ hội buông bỏ những nỗi thất vọng dồn nén đang kìm hãm mình.

Đây sẽ là quá trình chữa lành giúp bạn nhận ra mình thực sự độc đáo và tuyệt vời. Khi bạn tiến về phía trước, hãy nhớ rằng cuộc hành trình này cần có thời gian, vì vậy hãy dành một chút thời gian để đánh giá xem bạn đã đi được bao xa.

Năm mới này, Kim Ngưu sẽ trải nghiệm những thay đổi mang tính hỗ trợ cho sự phát triển cá nhân.

Có thể bạn sẽ đôi lúc cảm thấy bị mắc kẹt ở điểm nào đó, nhưng hãy nhớ rằng sự tiến bộ được thực hiện thông qua các bước tiến nhỏ.

Hãy dành thời gian và trân trọng từng khoảnh khắc thay vì vội vàng. Đến cuối năm, bạn sẽ trở thành một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình.

Khi mùa xuân đến, những người cung Song tử sẽ cảm thấy mình trở nên nổi tiếng hơn trong nhóm bạn bè. Trọng tâm của bạn trong năm mới sẽ là xây dựng mối quan hệ xã hội với những cá nhân có cùng giá trị, và có thể đưa ra những chỉ dẫn.

Bạn sẽ không có khả năng chịu đựng được sự nhỏ nhen, vì bạn quan tâm nhiều hơn đến việc dành thời gian bên cạnh những người luôn ủng hộ mình.

Trong năm mới, bạn sẽ cảm thấy các mối quan hệ của mình trở nên vô tư và thú vị hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, đừng để sự thoải mái khiến mình tự mãn. Các Cự Giải nên làm sâu sắc thêm mối quan hệ với những người đã hỗ trợ mình suốt thời gian qua. Bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm với những người mà bạn tin cậy.

Sư Tử có thể muốn cống hiến hết mình cho người khác trong năm mới 2024. Nhưng chưa chắc đó là việc bạn nên làm, vì vậy hãy coi đây là năm để cố gắng đạt được sự cân bằng.

Để đảm bảo những cam kết trong tình cảm và những khía cạnh khác trong cuộc sống được thực hiện tốt, Sư tử cần tìm cách quản lý thời gian một cách hiệu quả.

Năm 2024 sẽ là lời nhắc nhở bạn nhận thức về năng lực của mình. Khi sự nghiệp thăng tiến,hãy đẩy cái tôi của mình lên một chút. Bạn có quyền làm vậy.

Nếu bạn đang cân nhắc thay đổi nghề nghiệp, chuyện nhảy việc sẽ diễn ra dễ dàng hơn so với mong đợi.

Nếu có điều gì có thể ngăn cản Xử Nữ thành công trong năm nay, thì đó chính là sự thiếu tự tin và nghi ngờ năng lực bản thân.

Đây là năm Thiên Bình nghiêm túc trong các mối quan hệ. Hãy suy ngẫm về kiểu gắn bó và mẫu hình mối quan hệ của riêng mình. Bạn có thể đọc sách hoặc tìm đến những nhà trị liệu cặp đôi để hiểu hơn về nó.

Nếu bạn sợ phải cam kết hoặc thay đổi, hãy trang bị cho mình những lời khuyên từ các chuyên gia.

Bạn có cơ hội trở thành con người mà bạn hằng mong muốn trong năm mới. Hãy tìm nhóm bạn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho mình hoặc những người khiến đứa trẻ bên trong bạn mỉm cười.

Một cuộc sống xã hội mới đầy thú vị cũng có thể dẫn đến những thay đổi tích cực trong các mối quan hệ gia đình của bạn. Bọ Cạp hãy nhớ không chỉ có một mình.

Năm nay, Nhân mã hãy thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình và biến mình trở nên đặc biệt hơn trong mắt người khác.

Bạn có thể tham gia vào các hoạt động mang bạn đến gần hơn với mọi người, chẳng hạn chia sẻ sở thích hoặc tham gia vào các cuộc trò chuyện.

Dù để hoàn thành tốt nhiệm vụ của chính mình và làm hài lòng người khác có vẻ quá sức, bạn sẽ nhận ra rằng mình có thể làm được điều đó nếu có sự kiên nhẫn, rộng lượng và kế hoạch thông minh.

Ma Kết chưa bao giờ là người né tránh thử thách. Năm mới có thể sẽ mang lại cho bạn nhiều điều hơn. Hãy đồng hành cùng những người quan trọng trong hành trình này, để cùng nhau tận hưởng cảm xúc của chiến thắng.

Ma Kết cũng nên tìm một người bạn tốt, biết lắng nghe.

Đây là năm để Bảo Bình tạo ra sự thay đổi mà bạn biết mình có khả năng thực hiện. Đừng lo lắng về quy mô tác động, chỉ quan tâm đến việc hành động theo hướng đam mê của bạn.

Bạn cũng sẽ tìm ra những nguyên nhân khiến cho các mục tiêu của mình vẫn chưa đạt được và thay đổi chúng.

Năm mới này, Song Ngư sẽ khao khát sự thay đổi. Điều đó có thể diễn ra trong gia đình. Bạn có thể thử trang trí lại căn phòng hoặc một góc nào đó luôn ở trong tầm mắt.

Khi không gian sống thay đổi, quan điểm của bạn cũng sẽ như vậy. Hãy chụp ảnh hành trình từ tháng 1 đến tháng 12 và chiêm ngưỡng những thay đổi bạn đã thực hiện.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.