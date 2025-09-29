Dự án hơn 1 tỷ USD khởi công tại TP.HCM

Dự án One Era (Một thế giới) với quy mô 49,5 ha và tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD chính thức khởi công tại phường Thuận Giao (TP.HCM) trong cuối tuần vừa qua.

Ngày 27/9, lễ khởi công dự án One Era (Một thế giới) đã chính thức diễn ra tại phường Thuận Giao, TP.HCM, với sự tham gia của 4 nhà phát triển đô thị quốc tế: Kinera, Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development.

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết hợp tác chiến lược và nghi thức động thổ đã được tổ chức, đánh dấu sự hình thành của một biểu tượng mới cho đô thị Việt Nam - mở ra kỷ nguyên sống linh hoạt, giàu trải nghiệm và không giới hạn.

Lễ khởi công dự án One Era (Một thế giới) diễn ra vào sáng 27/9.

Dự án One Era được đầu tư bởi 4 tập đoàn hàng đầu Việt Nam và châu Á: Kim Oanh Group, Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development. Trong đó, Kim Oanh Group, với vai trò là một trong những chủ đầu tư, đã chính thức ủy quyền cho Kinera trở thành đơn vị phát triển dự án, mang đến một tầm nhìn mới mẻ, kết nối kinh nghiệm quốc tế với sự thấu hiểu bản địa.

Kinera đặt nền tảng từ triết lý “Sống trân quý”, khởi nguồn từ sự thấu hiểu văn hoá và nhu cầu bản địa để kiến tạo những không gian mang dấu ấn riêng. Sumitomo Forestry với hơn 300 năm di sản lâm nghiệp tiên phong mang đến thế mạnh về gỗ, vật liệu sinh thái, năng lượng sinh khối và các đô thị xanh.

NTT Urban Development khẳng định tầm vóc qua năng lực tích hợp công nghệ thông minh nhưng vẫn giữ trọng tâm là con người. Kumagai Gumi bổ sung nền tảng quy hoạch, kỹ thuật xây dựng và quản lý dự án chuẩn quốc tế, đã được minh chứng bằng những công trình quy mô trên khắp thế giới.

Không chỉ dừng ở bốn nhà phát triển, One Era còn quy tụ mạng lưới đối tác quốc tế uy tín như NTT DATA VIETNAM, Savills, Coteccons... Những tên tuổi này mang đến chuyên môn từ công nghệ, tư vấn quản lý vận hành cho tới giải pháp quy hoạch cảnh quan, cùng góp phần tạo nên một thành phố vạn tiềm năng, nơi mọi giá trị đều được cộng hưởng và nâng tầm.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Trên quy mô 49,5 ha ngay trung tâm siêu TP.HCM, dự án sở hữu lợi thế kết nối toàn diện: từ sân bay, bệnh viện, trường học đến trung tâm thương mại AEON Mall tích hợp ngay trong dự án.

Song hành cùng hạ tầng hiện đại và cảnh quan xanh mát, nơi đây được kiến tạo như một bệ phóng cho thế hệ tương lai: nơi trẻ em trưởng thành trong hệ thống trường học quốc tế ngập tràn ánh sáng; nơi gia đình tìm thấy sự cân bằng giữa công viên và dòng kênh xanh; nơi mọi thế hệ tìm được không gian phản chiếu hạnh phúc cá nhân.

Chia sẻ về dự án, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, cho biết: “Tôi xem Bình Dương là quê hương thứ hai và mong muốn đóng góp vào tiến trình phát triển của khu vực nên đã quyết định đầu tư xây dựng One Era (Một thế giới). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD , pháp lý đầy đủ và nhận được sự đồng hành của các nhà phát triển tầm cỡ quốc tế với định hướng trở thành một khu đô thị mang lại giá trị sống khác biệt, thông minh và hạnh phúc”.