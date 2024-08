Dự án bất động sản mọc lên 'như nấm sau mưa'

Những doanh nghiệp có nguồn lực tốt đang tăng tốc để chiếm thị phần trong chu kỳ mới của thị trường, trong khi các tên tuổi đình đám một thời đang tìm cách trở lại.

Nửa đầu tháng 8, CapitaLand Development lần lượt công bố một phân khu mới ở dự án Sycamore (Bình Dương) và dự án mới tại Hà Nội, sau các sự kiện giới thiệu những dự án khác với tỷ lệ đặt chỗ cao.

Cách đây vài ngày, Sun Group cũng đã khởi công dự án Sun Urban City với tổng vốn đầu tư lên đến 35.000 tỷ đồng , lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Nam.

Tương tự, Novaland, Hưng Thịnh cũng rục rịch những động thái mới.

Hàng loạt dự án bất động sản mới mọc lên

Sau thời gian dài thị trường vắng bóng nguồn cung mới, giờ đây các doanh nghiệp đã sẵn sàng khởi động cuộc đua.

Ông Alwin Low, Giám đốc khu vực phía Bắc của CapitaLand Development Việt Nam cho biết tập đoàn này vẫn đang tích cực tìm kiếm những cơ hội đầu tư dài hạn tại Việt Nam, với trọng tâm là danh mục nhà ở và trung tâm thương mại.

"Ông lớn" Singapore đặt mục tiêu 5 năm phát triển thêm 11.000 căn hộ, nâng tổng danh mục đầu tư lên 27.000 căn hộ tại Việt Nam vào năm 2028. Dự án được công bố mới nhất là The Senique Hanoi tọa lạc tại phía Đông Hà Nội, có tổng giá trị phát triển trên 600 triệu SGD (tương đương hơn 455 triệu USD ), dự kiến khởi công trong quý III năm nay.

Trước đó, dự án Lumi Hanoi tại phía Tây Thủ đô ghi nhận 3.100 căn hộ, tương đương 97% tổng số căn trong 2 giai đoạn đầu, được khách hàng lựa chọn. Ông Alwin Low tiết lộ đang tiếp tục chuẩn bị cho sự kiện giới thiệu độc quyền giai đoạn 3 của dự án trong quý cuối năm.

Còn ở phía Nam, phân khu The Orchard tại dự án Sycamore ở Thành phố mới Bình Dương cũng đã đạt tỷ lệ hấp thụ 70%, với giá bình quân khoảng 100 triệu đồng/m2. Hiện tại, CapitaLand dự kiến mở bán tiếp phân khu cao tầng Orchard Hill vào quý IV/2024.

Không chỉ CapitaLand, hàng loạt tên tuổi trong nước và quốc tế đều đang tích cực triển khai dự án mới tại Việt Nam.

Quý II vừa qua chứng kiến màn ra mắt các dự án của Gamuda Land, Masterise Homes, Ecopark, Phú Mỹ Hưng, trong khi những ngày đầu tháng 8 diễn ra sự kiện khởi công dự án của một số chủ đầu tư khác như Sun Group, Kita Group.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Duy Kiên - Chủ tịch HĐQT Kita Group đánh giá hiện tại các luật mới liên quan bất động sản đã có hiệu lực, giúp các chủ đầu tư "cởi bỏ nhiều dây trói", đặc biệt trong việc tính tiền sử dụng đất.

5 năm tới sẽ là thời kỳ phát triển cực thịnh, đặc biệt với những doanh nghiệp có quỹ đất sạch, đã hoàn thiện pháp lý Ông Nguyễn Duy Kiên - Chủ tịch HĐQT Kita Group

"Thị trường bất động sản bị nén suốt thời gian qua đã đến lúc bung. Tôi tin tưởng 5 năm tới sẽ là thời kỳ phát triển cực thịnh, đặc biệt với những doanh nghiệp có quỹ đất sạch, đã hoàn thiện pháp lý. Chúng tôi tự tin đây cũng chính là lợi thế của Kita", ông Kiên nói.

Thực tế, Kita là một "tay chơi" mới nổi trên thị trường địa ốc nhưng đang sở hữu quỹ đất sạch 300 ha ở nhiều tỉnh thành, chủ yếu thông qua các thương vụ M&A và đấu giá.

Đơn cử, tòa căn hộ Stella Icon ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ vừa được Kita Invest động thổ đầu tháng 8 vừa qua thuộc Khu đô thị Kita Airport City, trước đây mang tên Stella Mega City. Liên quan dự án này, hồi tháng 4/2019, Kita Invest đã đấu giá thành công một khu đất hơn 600.000 m2 - từng là tài sản thuộc sở hữu của gia đình ông Trầm Bê, giờ đây là một phần của khu đô thị Kita Airport City.

Ông Kiên cho biết bên cạnh Stella Icon, doanh nghiệp cũng đang tiếp tục xây dựng dãy shophouse dọc trục đường chính Lạc Long Quân thuộc dự án này, cùng với kế hoạch triển khai khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị tiệc cưới bên trong khu đô thị và một trung tâm thương mại gần đó. Đồng thời, các dự án khác của nhà phát triển này tại Hà Nội và TP.HCM vẫn đang được tích cực triển khai.

Hay với Thang Long Real Group, ông Nguyễn Duy Hà - Giám đốc Đào tạo và Phát triển dự án cho biết doanh nghiệp cũng đang tập trung cho dự án Fiato Uptown ở TP Thủ Đức, TP.HCM và Fiato Airport City tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. Trong đó, Fiato Airport City đang đẩy mạnh thi công phần móng cọc và đảm bảo sẽ bàn giao căn hộ cùng thời điểm sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động.

Niềm tin của khách hàng vào bất động sản đang dần được cải thiện Ông Nguyễn Duy Hà - Giám đốc Đào tạo và Phát triển dự án tại Thang Long Real Group

"Niềm tin của khách hàng vào bất động sản đang dần được cải thiện. Khác trước đây, khách hàng không còn mặn mà với những sản phẩm mang tính đầu cơ, đầu tư dàn trải; thay vào đó là các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực hoặc có thể cho thuê, tạo dòng tiền ổn định", ông Hà chia sẻ.

Đây cũng là lý do chủ đầu tư này đang lên kế hoạch mở bán các sản phẩm tại Fiato Airport City vào quý IV năm nay, tập trung vào những khách hàng đang sinh sống và làm việc ở Nhơn Trạch như các chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp cao, chủ doanh nghiệp hay nhân sự hàng không phục vụ sân bay Long Thành, cũng như giới đầu tư bất động sản dòng tiền.

Theo ông Hà, việc lãi suất cho vay mua nhà về mức tốt nhất nhiều năm qua, dao động 5-8%/năm và có xu hướng ổn định trong thời gian tới cũng đang góp phần giúp khách hàng tự tin ra quyết định hơn.

Sự trở lại của các "ông lớn"

Với các tín hiệu này, thị trường thời gian qua cũng chào đón sự trở lại của những tên tuổi đình đám sau thời gian tái cấu trúc.

Gây chú ý nhất là Novaland với việc khởi động thi công hoàn thiện và bàn giao các sản phẩm tại nhiều dự án như Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu), Palm City, Lakeview City (TP.HCM); đồng thời trao sổ hồng cho cư dân tại hai dự án khác ở TP.HCM là Victoria Village (TP Thủ Đức) và Sunrise Riverside (quận 7).

Việc bàn giao nhà tại các dự án giúp chủ đầu tư này ghi nhận doanh thu thuần gần 1.900 tỷ đồng trong quý II/2024, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện và bàn giao tổng cộng 2.600 sản phẩm trong nửa cuối năm nay.

Đây được xem là những kết quả bước đầu của Novaland sau 18 tháng tái cấu trúc. Hiện tại, doanh nghiệp đang tiếp tục chờ tháo gỡ về mặt pháp lý tại các dự án khi các luật liên quan bất động sản đã có hiệu lực.

"Vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức về thanh khoản, tiến độ hoàn thiện pháp lý. Để có thể sớm phục hồi hoạt động kinh doanh, cần sự chỉ đạo tháo gỡ triệt để của Chính phủ, cơ quan ban ngành cũng như sự tiếp tục hỗ trợ của các đối tác tài chính, khách hàng trong thời gian tới", đại diện Novaland chia sẻ.

Trong khi đó, Tập đoàn Hưng Thịnh hồi cuối tháng 7 cũng đã công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Đại diện doanh nghiệp cho rằng đây là một bước tiến trong lộ trình tái cấu trúc toàn diện, đồng thời là cam kết vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động và quyết tâm hoàn thiện các dự án.

Dù hiện tại chưa tiết lộ kế hoạch nào liên quan đến các dự án cụ thể, cách đây vài tháng Hưng Thịnh đã đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa cho thực hiện một dự án khu đô thị mới tại xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang quy mô khoảng 368 ha; và một dự án khu đô thị mới thuộc Khu kinh tế Vân Phong quy mô khoảng 575 ha.

Hay gần đây, thị trường cũng ghi nhận các động thái mạnh mẽ của Kim Oanh Group, đơn cử là việc "bắt tay" cùng 4 đối tác Nhật Bản để triển khai Khu đô thị Hòa Lân The One World quy mô gần 50 ha tại TP Thuận An, Bình Dương, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1 tỷ USD .

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Tài chính - Bất động sản của Dat Xanh Services (DXS-FERI), 6 tháng đầu năm có tổng cộng 19 dự án khởi công, 23 dự án kick-off và 27 sự kiện mở bán khắp cả nước.

"Sau giai đoạn chạy đà và tích lũy, các chủ đầu tư có nguồn lực tốt đã chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc để chiếm lĩnh thị phần trong chu kỳ mới", báo cáo nêu.

Dù vậy, nhìn chung, báo cáo về hoạt động đầu tư tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương APIQ quý II/2024 của Savills vẫn đánh giá thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam đang tiến triển theo hướng thận trọng. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, người mua tiềm năng đang có tâm lý chờ đợi và theo dõi, các chủ đầu tư vẫn tiếp tục tung ra các dự án mới để đánh giá tâm lý thị trường.