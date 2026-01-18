DRH Clinic phục hồi da biến chứng do xâm lấn, kem trắng cấp tốc

Trong bối cảnh gia tăng biến chứng do kem gây nghiện và tiêm chích, DRH Clinic trở thành lựa chọn giúp phục hồi làn da khỏe, đẹp, an toàn bằng liệu trình công nghệ hiện đại.

Những năm qua, thị trường làm đẹp tại Việt Nam chứng kiến hàng loạt trường hợp biến chứng do làm đẹp sai cách. Hậu quả để lại là viêm da kích ứng, u hạt, sưng viêm, da mỏng yếu, giãn mao mạch, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Người tiêu dùng xuất hiện tâm lý hoang mang bởi nhiều cơ sở làm đẹp đặt yếu tố an toàn sau nhu cầu nhanh - giá rẻ.

Giữa bối cảnh thị trường nhiều biến động, DRH Clinic vẫn kiên định với triết lý làm đẹp không xâm lấn và đã hỗ trợ giải cứu thành công cho hàng nghìn làn da Việt gặp biến chứng. Bằng việc kết hợp các công nghệ hàng đầu và dưỡng chất chuyên sâu, DRH đã ứng dụng các liệu trình tác động trực tiếp vào cấu trúc da để sửa chữa các tổn thương. Quá trình này kích thích tăng sinh collagen và elastin tự thân, tái tạo một nền da khỏe mạnh từ gốc, củng cố hàng rào bảo vệ và ngăn ngừa tái phát.

Khách hàng thành công lấy lại làn da khỏe với liệu trình tại DRH.

Điểm khác biệt của DRH là sử dụng các công nghệ không xâm lấn, không tiêm chích hay để lại dấu vết, hạn chế tăng thêm tổn thương cho làn da biến chứng. Nhờ vậy, khách hàng thấy rõ hiệu quả, bao gồm mờ nám, giảm nhăn, nâng cơ, giúp da săn chắc, đàn hồi, trở nên mềm mại, mịn màng hơn. Minh chứng là hàng nghìn trường hợp da bị biến chứng vì đẹp sai cách đã thành công lấy lại làn da khỏe đẹp tại DRH.

CEO Trương Ngọc Huy (giữa) nhận giải "Top 10 Đơn vị sử dụng đầu tip Ultherapy Prime nhiều nhất Việt Nam" do Tập đoàn thẩm mỹ Merz Aesthetics vinh danh.

Tiếp tục khẳng định triết lý đã đặt ra từ đầu, CEO Trương Ngọc Huy và DRH nói không với các giải pháp làm đẹp nhanh chóng, xâm lấn như tiêm chích hay các “mẹo vặt” thiếu cơ sở khoa học. Thay vào đó, DRH tập trung vào triết lý cốt lõi là cải thiện nám an toàn, đẹp từ bên trong thông qua các công nghệ không xâm lấn, hiện đại trên thế giới.

Không dừng lại ở “giải cứu” làn da làm đẹp sai cách, DRH còn tập trung đầu tư các công nghệ hiện đại với tổng giá trị lên đến 10 triệu USD . Song song đó, DRH cũng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, tạo tiền đề tổ chức thành công các buổi tư vấn, phân tích và xử lý da bằng công nghệ hiện đại về mụn, rỗ, nám, chàm, viêm da, vảy nến... Hiện, DRH vẫn tiếp tục đồng hành cùng làn da Việt với chương trình hỗ trợ phục hồi da bị biến chứng lên đến 100 triệu đồng.

Trong thời gian tới, DRH Clinic sẽ cập nhật thêm các công nghệ hiện đại, phát triển con người với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, hứa hẹn mang đến các liệu trình công nghệ cao, giải quyết nhiều vấn đề về da mà vẫn đảm bảo hiệu quả - an toàn - không xâm lấn như kim chỉ nam hoạt động của thương hiệu.