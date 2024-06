Dr.Baumann đề cao giá trị nhân văn trong clip TikTok của Sơn Tùng M-TP

Bạn có biết đằng sau một chai sữa rửa mặt được Sơn Tùng M-TP sử dụng trong TikTok dance challenge là giá trị nhân văn lớn?

Dưới sức ảnh hưởng của Sơn Tùng M-TP, giá trị này được kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ đến với nhiều người dùng, đặc biệt là những ai đang muốn lựa chọn giải pháp chăm sóc làn da khoa học và đúng cách.

Sữa rửa mặt tự thân Cleansing Gel được Sơn Tùng M-TP lựa chọn thuộc Dr.Baumann. Thương hiệu đến từ Đức này luôn đặc biệt đề cao giá trị nhân văn trong skincare qua tiêu chuẩn Bionome.

Giá trị nhân văn - tầm nhìn lớn từ 34 năm trước

Từ hơn 34 năm trước, Dr.Baumann đã cam kết không sử dụng bất kỳ thành phần nào có nguồn gốc từ động vật. Ngoài việc giúp nâng cao ý thức bảo vệ động vật, nâng cao giá trị nhân văn, thương hiệu còn đảm bảo làn da của người dùng không tiếp xúc với các thành phần không phù hợp.

Sữa rửa mặt Cleansing Gel chứa thành phần lành tính với da.

Từ thời điểm bắt đầu, Dr.Baumann đã luôn tuân thủ theo tuyên ngôn ''First do no harm'', tạm hiểu là không được làm hại làn da và sức khỏe với tất cả thành phần có trong sản phẩm.

Vì vậy, trong bảng thành phần, chỉ những chất có lợi có mặt trong công thức, hoàn toàn không chứa bất kỳ chất độc hại nào cho da và cơ thể, bao gồm các hợp chất như mùi thơm, chất bảo quản hóa học (ngoài paraben còn rất nhiều chất khác), dầu khoáng, lanolin, các chất phụ gia hóa học, các chất chống nắng gây hại da như oxybenzone, avobenzone, octinoxate, octocrylene, homosalate.

Dr.Baumann đề cao giá trị nhân văn và sức khỏe của người sử dụng qua tiêu chuẩn Bionome.

Dr.Baumann tâm niệm: Tôn trọng làn da và khách hàng qua việc minh bạch từng thành phần, diễn giải rõ ràng từng công dụng của thành phần có mặt trong công thức để khách hàng yên tâm sử dụng.

Giá trị môi trường

Dr.Baumann không sử dụng vỏ hộp giấy nhằm nâng cao ý thức việc tôn trọng và bảo vệ rừng, thân thiện với thiên nhiên. Dr.Baumann không sử dụng những chai lọ khó phân hủy, gây gánh nặng cho môi trường. Thương hiệu nước Đức không sử dụng những thành phần hóa chất độc hại khó phân hủy, gây biến đổi khí hậu, tàn phá san hô và ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh cắt giảm toàn bộ chi phí không cần thiết kế trên, Dr.Baumann chỉ sử dụng những thành phần chất lượng và có lợi ích thật sự cho làn da. Khách hàng Việt có cơ hội sử dụng những sản phẩm chất lượng cao từ Đức - Thụy Sỹ nhưng với giá thành tại xưởng. Ví dụ, một chai sữa rửa mặt Sơn Tùng M-TP đang sử dụng trong TikTok challenge, dung tích 75 ml có giá 425.000 đồng; sản phẩm dung tích 200 ml giá 812.000 đồng. Đây là những mức giá dễ tiếp cận với người Việt.

Sữa rửa mặt tự thân được Sơn Tùng M-TP sử dụng trong clip dance challenge.

Mỹ phẩm tự thân Bionome Dr.Baumann

Mỹ phẩm tự thân Bionome hay làm đẹp tự thân Bionome có thể sẽ là khái niệm mới tại thị trường Việt Nam thời gian tới. Những thành phần hãng sử dụng đều có cấu trúc và tỷ lệ khớp hoặc tương thích với da. sodium lauryl glucose carboxylate, lauryl glucoside, coco-glucoside, glyceryl oleate, urea, sodium hyaluronate, macadamia ternifolia seed oil... là những thành phần có cấu trúc giống da nên khi sử dụng, sản phẩm vừa giúp làm sạch vừa giúp giữ lại hàng rào bảo vệ, giúp da luôn mềm mại và thoải mái sau khi rửa.

Mỹ phẩm tự thân Bionome là mỹ phẩm thuần khiết, sạch và lành tính, an toàn cho khách hàng khi sử dụng, bao gồm những làn da đang bị nhiễm corticoid, nhạy cảm, kích ứng mỹ phẩm và ngay cả cho mẹ bầu, em bé.

