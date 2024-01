Dragon Capital 'xả hàng' cổ phiếu PVS, thu hơn 37 tỷ đồng

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital liên tục bán ròng cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC, hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn gần 5,9%.

Ước tính Dragon Capital đã thu về hơn 37 tỷ đồng sau khi bán 1 triệu cổ phiếu PVS hôm 18/1. Ảnh: PVS.

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết nhóm quỹ Dragon Capital thông qua quỹ thành viên CTBC Vietnam Equity Fund đã bán 1 triệu cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC. Giao dịch diễn ra trong phiên 18/1.

Sau giao dịch, sở hữu của nhóm quỹ này tại PVS giảm từ 29,13 triệu đơn vị (tỷ lệ 6,09%) xuống còn 28,13 triệu đơn vị (tỷ lệ 5,88%).

Tạm tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu PVS phiên 18/1 là 37.100 đồng/đơn vị, ước tính nhóm quỹ ngoại có thể thu về khoảng 37,1 tỷ đồng sau khi bán ra.

Trước đó, số lượng cổ phiếu PVS mà quỹ ngoại này nắm giữ tại ngày 20/10/2023 là 29,36 triệu đơn vị. Như vậy trong hơn 3 tháng, Dragon Capital đã bán ròng tổng cộng 1,23 triệu đơn vị, hạ tỷ lệ sở hữu từ 6,14% xuống 5,88%.

Ngược lại, Quỹ Đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital, tổ chức có liên quan đến ông Hoàng Xuân Quốc - Ủy viên HĐQT độc lập PTSC, đã liên tục mua vào cổ phiếu PVS, nâng sở hữu hiện tại lên 57.000 đơn vị (tỷ lệ 0,01%).

Mới đây, quỹ này tiếp tục đăng kí mua thêm 20.000 cổ phiếu PVS trong giai đoạn 26/1-23/2 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Biến động giá cổ phiếu PVS trong 3 tháng qua. Nguồn: FireAnt.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu PVS có xu hướng đi xuống trong hơn một tháng qua. Kết phiên 26/1, mã này dừng ở mức giá 36.900 đồng/cổ phiếu với tổng khối lượng khớp lệnh gần 3,15 triệu đơn vị trong phiên.

Về tình hình kinh doanh, riêng quý IV/2023, PVS ước đạt 7.629 tỷ đồng doanh thu, tăng 43%, song lãi trước thuế giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái còn 323 tỷ đồng .

Lũy kế cả năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 20.300 tỷ đồng , đạt hơn 150% kế hoạch năm, tăng 18% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.098 tỷ đồng , vượt 41% mục tiêu năm song vẫn thấp hơn 6% so với năm 2022. Tỷ trọng doanh thu cung cấp dịch vụ ra nước ngoài năm 2023 đạt trên 55%, tăng nhiều so với những năm trước đây.