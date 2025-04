ĐPV Mỹ đề xuất 'chia tách lãnh thổ' cho kế hoạch hòa bình tại Ukraine

Theo tờ Kyiv Independent, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Keith Kellogg, cho biết Ukraine có thể được phân chia thành các khu vực riêng biệt.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (phải) trong cuộc gặp Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg tại Kyiv, ngày 20/2/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN.

Phát biểu trên được ông Kellogg đề cập trong một cuộc phỏng vấn với tờ Times vào ngày 11/4. Ông Kellogg cũng đã đề xuất thành lập một lực lượng đảm bảo an ninh do Anh và Pháp dẫn đầu ở miền Tây Ukraine, đồng thời tập trung quân đội Ukraine ở phía Đông sông Dnipro - nơi sẽ thiết lập một vùng phi quân sự gần đường kiểm soát hiện tại. Các vùng lãnh thổ hiện đang do quân đội Nga chiếm đóng sẽ do lực lượng Nga kiểm soát.

"Ta gần như có thể làm cho điều đó trông giống như những gì đã xảy ra với Berlin sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khi ta có một khu vực do Nga kiểm soát, một khu vực do Pháp kiểm soát, một khu vực do Anh kiểm soát và một khu vực do Mỹ kiểm soát", ông nói.

Trong khi Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ ý tưởng triển khai quân đội châu Âu để giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine, ông Kellogg cho rằng lực lượng do Anh và Pháp đứng đầu ở miền Tây Ukraine hoàn toàn không phải là hành động khiêu khích đối với Nga.

Ông Kellogg cũng đề xuất thành lập một đường khu phi quân sự dài gần 29km ở miền Đông Ukraine dọc theo tuyến đầu hiện tại để làm vùng đệm giữa quân đội Nga và phương Tây.

Ông Kellogg thừa nhận Nga vẫn có thể sẽ không chấp nhận đề xuất này. Ông cũng cho rằng khả năng cao các điều kiện của lệnh ngừng bắn có thể sẽ bị vi phạm.

Một trong những điều quan trọng mà ông Kellogg cho biết là Mỹ sẽ không có bất kỳ cam kết nào về việc điều lực lượng bộ binh đến Ukraine để đảm bảo an ninh. Ông cũng cảnh báo Pháp và Anh không nên trông chờ vào sự hỗ trợ của Mỹ cho liên minh tự nguyện - một liên minh của các nước châu Âu và Khối thịnh vượng chung đã cam kết cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi ngừng bắn.

"Luôn lập kịch bản cho trường hợp xấu nhất", ông nói và nói thêm rằng lực lượng đảm bảo an ninh của liên quân vẫn có thể phát đi thông điệp một cách hiệu quả tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bình luận của ông Kellogg đánh dấu lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ đề xuất sông Dnipro là ranh giới phân định ở Ukraine sau chiến tranh. Đề xuất này được đưa ra cùng ngày cuộc gặp giữa Đặc phái viên của ông Trump tại Trung Đông là Steve Witkoff và Tổng thống Putin tại St. Petersburg để thảo luận về giải pháp hòa bình trong tương lai ở Ukraine.

Theo thông tin từ hai quan chức Mỹ giấu tên và năm nguồn tin khác đã trao đổi với Reuters trong một bài báo được công bố ngày 11/4, ông Witkoff và ông Kellogg được cho là đang bất đồng quan điểm trong cách tiếp cận một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Ông Witkoff đã đề xuất với Tổng thống Trump về việc trao cho Nga quyền sở hữu bốn vùng mà Nga đang kiểm soát ở Ukraine, xem đó là cách nhanh nhất để đạt được lệnh ngừng bắn. Trong khi, ông Kellogg lập luận rằng Ukraine sẽ không bao giờ đơn phương đồng ý quyền sở hữu toàn bộ các vùng lãnh thổ này cho Moskva.

Tuy nhiên, kế hoạch phân chia Ukraine của ông Kellogg cũng có những điểm tương đồng với ông Witkoff khi đề cập đến việc để lại các khu vực đang do phía Nga kiểm soát cho Moskva.

Trong khi đó, theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần khẳng định rằng Kyiv sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ này là của Nga hợp pháp.