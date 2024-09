Dovbyk đang hóa 'bom xịt'

Sự kiên nhẫn của AS Roma dành cho Artem Dovbyk là có hạn, vì vậy tiền đạo người Ukraine cần sớm kích hoạt phiên bản bùng nổ như lúc còn khoác áo Girona FC.

Dovbyk (trái) chưa cho thấy giá trị tại AS Roma.

Dovbyk chưa cho thấy bản thân xứng đáng với giá chuyển nhượng hơn 30 triệu euro AS Roma chi ra trong hè 2024. Số 0 tròn trĩnh về bàn thắng và kiến tạo từ đầu mùa của cầu thủ này nói lên tất cả. So với năm ngoái, Dovbyk nhạt nhòa rất nhiều.

Chuỗi ngày buồn theo chân Dovbyk kể từ vòng chung kết Euro 2024. Xuyên suốt hành trình tại giải cùng tuyển Ukraine, mũi nhọn 27 tuổi tịt ngòi. Đội nhà cũng phải sớm xách va-li khăn gói về nước, dù giành được 4 điểm sau 3 trận vòng bảng.

Rời Girona FC để tới AS Roma trong hè 2024, sự nghiệp Dovbyk sang trang. Chính xác hơn, anh đổi đời. Vị thế Girona FC không thể so với AS Roma. Ban lãnh đạo đội bóng màu bã trầu rất kỳ vọng Dovbyk sẽ bùng nổ như những gì từng làm.

Tuy nhiên, Dovbyk trải qua khởi đầu không suôn sẻ trên đất Italy. Dù được HLV Daniele De Rossi tin tưởng xếp đá chính thời gian qua, tác động của tiền đạo 27 tuổi với đội bóng màu bã trầu vẫn còn rất nhỏ.

Nguyên nhân khiến Dovbyk tịt ngòi nằm ở những tình huống xử lý thiếu chính xác cuối cùng. Điều này liên tục tái diễn. Dovbyk gây thất vọng, AS Roma cũng không có được thành tích tốt. Họ xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng Serie A với 2 điểm sau 3 trận.

HLV De Rossi của AS Roma vẫn đặt niềm tin vào Dovbyk.

Người hâm mộ bắt đầu bày tỏ nỗi thất vọng lên tân binh trị giá hơn 30 triệu euro của AS Roma. Họ chê bai, chỉ trích cầu thủ này trên các diễn đàn bóng đá, mạng xã hội. Áp lực bắt đầu đè nặng lên Vua phá lưới La Liga mùa 2023/24 - người đã ghi tới 24 bàn.

Dovbyk chưa thích nghi được với môi trường Italy. Mặc dù được biết đến với sức mạnh thể chất và khả năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén, những phẩm chất từng giúp mũi nhọn 27 tuổi tung hoành tại La Liga đột nhiên biến mất. Ngoài ra, sự thay đổi về phong cách chơi bóng, cách đối phương thiết lập hàng phòng ngự cũng làm ảnh hưởng đến hiệu suất của tiền đạo người Ukraine.

Cuối tuần qua, AS Roma tìm được kết quả hòa 0-0 trước Juventus ở vòng 3 Serie A. Như thường lệ, Dovbyk gây thất vọng. Dù vậy, HLV De Rossi vẫn trấn an người hâm mộ, kêu gọi một sự kiên nhẫn.

"Tôi nghĩ rằng Dovbyk vẫn đang lạc quan", HLV De Rossi của AS Roma nói sau trận gặp Juventus. "Dovbyk giúp ích rất nhiều cho đội bóng. Cậu ấy đang nỗ lực từng ngày. Tôi nghĩ AS Roma cần hỗ trợ cho Dovbyk nhiều hơn".

Theo chiến lược gia người Italy, Juventus không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Vì vậy, kết quả hòa vẫn được coi là thành tích đáng khích lệ. Chia sẻ tiếp về màn trình diễn của Dovbyk, HLV De Rossi miêu tả đây là tiền đạo "mạnh mẽ", "độc đáo" và sẽ nhanh chóng "giải cơn khát bàn thắng".

HLV De Rossi bảo vệ cậu học trò, nhưng sự kiên nhẫn với Dovbyk không phải vô hạn. Sau khi đã bỏ ra hơn 30 triệu euro để chiêu mộ mũi nhọn 27 tuổi trong hè 2024, AS Roma rất muốn thấy khoản đầu tư sớm phát huy sự hiệu quả. Nếu tình hình không sớm được đảo ngược, không ai dám chắc Dovbyk có còn chiếm được niềm tin với HLV De Rossi.