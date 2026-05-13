Đột nhập nhà dân phá két sắt lấy sạch vàng và USD

Sau khi theo dõi, biết gia đình bà Hạnh đi vắng, Tùng vượt hàng rào, leo lên sân thượng tầng 2 để đột nhập vào nhà, phá két sắt, lấy toàn bộ tiền, USD, vàng.

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ Nguyễn Sơn Tùng (SN 2001, trú thôn Yên Me, xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Tùng thời điểm bị công an bắt sau khi gây án ở nhà bà Hạnh.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau nhiều ngày theo dõi, biết gia đình bà Trương Thị Tuyết Hạnh (SN 1980, trú xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đi vắng, tối 3/5, Tùng vượt hàng rào, leo lên sân thượng tầng 2 để đột nhập vào nhà, phá két sắt, lấy toàn bộ tiền, USD và vàng bên trong. Tổng trị giá tài sản khoảng 530 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục lục tìm, lấy thêm nhiều tiền mặt cất trong ví và heo đất rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gây án, từ việc theo dõi quy luật sinh hoạt của bị hại, chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án đến tính toán đường tẩu thoát và thay đổi trang phục nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự hỗ trợ tích cực của nhân dân, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định, bắt giữ đối tượng và thu hồi toàn bộ tài sản khi đối tượng chưa kịp tẩu tán.

Đối tượng Tùng thời điểm gây án.

Mở rộng điều tra, Nguyễn Sơn Tùng khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Ia Boòng. Cụ thể, tháng 12/2024, lợi dụng gia đình ông M. (hàng xóm của Tùng) tổ chức đám cưới cho con gái, đối tượng đã đột nhập vào nhà lấy trộm nhiều phong bì tiền mừng cưới với tổng số tiền khoảng 132 triệu đồng.

Đầu tháng 4/2026, Tùng tiếp tục đột nhập vào một nhà rẫy tại làng Đê Sơ, xã Ia Boòng, trộm cắp tiền mặt và một con heo đất với tổng trị giá khoảng 22 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ các vụ trộm trên đã bị đối tượng tiêu xài cá nhân.