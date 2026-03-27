Đợt nắng nóng gay gắt, diện rộng ở Bắc bộ sắp đến

Đợt nắng nóng đầu tiên ở Bắc bộ được dự báo diễn ra vào cuối tuần này, nền nhiệt độ cao nhất ở Trung bộ được dự báo lên tới 38 độ C, trong khi ở Bắc bộ có thể lên tới 36 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, khoảng ngày 30/3-2/4, khu vực Tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C.

Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên ngay cuối tháng 3 này.

Từ khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi trên 36 độ C.

Tại Hà Nội, đầu tuần đến giữa tuần tới nền nhiệt có thể đạt từ 34-36 độ C, nắng nóng xuất hiện. Về cuối tuần, mức nhiệt sẽ giảm từ 4-5 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng cũng cho thấy, mùa Hè năm nay sẽ đến sớm, nắng nóng gay gắt hơn so với năm 2025.

Cụ thể, dự báo trong khoảng ba tháng tới, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng 80-90%, trong khi xác suất duy trì trạng thái La Nina giảm hơn các dự báo trước đó và chỉ còn ở mức trong khoảng 10-20%.

Từ tháng 6 đến tháng 8/2026, hiện tượng ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất trong khoảng 55-65%, xác suất chuyển sang El Nino có xu hướng tăng dần trong khoảng 35-45%, xác suất chuyển sang La Nina ở mức rất thấp.

Từ khoảng các tháng đầu mùa thu năm 2026, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng với xác suất tăng hơn và có khả năng chuyển sang trạng thái El Nino trong các tháng cuối năm 2026, đầu năm 2027.

Khi ENSO chuyển dần sang pha nóng, gió tín phong trên Thái Bình Dương có xu hướng suy yếu, cấu trúc hoàn lưu khí quyển thay đổi, làm cho phân bố mưa, bão và nhiệt độ tại khu vực Đông Nam Á có nhiều biến động hơn so với quy luật thông thường.

Trong điều kiện đó, nửa cuối năm 2026, khu vực Đông Nam Á, trong đó có phần phía Nam của Việt Nam, mưa và số lượng bão có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Đồng thời nền nhiệt có khả năng cao hơn trung bình và nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn, gay gắt hơn so với mùa hè năm 2025.