Đột kích quán karaoke, phát hiện 33 đối tượng dương tính với ma túy

Kiểm tra quán karaoke ở Long An, lực lượng chức năng phát hiện 33 đối tượng gồm khách và nhân viên phục vụ tại quán dương tính với chất ma túy.

Ngày 5/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an huyện Cần Đước triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy tại quán karaoke Đằng Phương, thuộc khu phố 1A, thị trấn Cần Đước.

Tại thời điểm kiểm tra, có 19 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke nói trên.

Các đối tượng dương tính với ma túy bên trong quán karaoke. Ảnh: CACC.

Lực lượng chức năng thu giữ 1 túi nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng; 3 đĩa sứ bên trên có chứa chất bột màu trắng, 3 thẻ nhựa, 1 ống hút tự chế dùng để sử dụng ma túy, 2 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng được cuộn tròn để sử dụng ma túy; 4 điện thoại di động đã qua sử dụng và 9,7 triệu đồng.

Tang vật và dụng cụ để các đối tượng sử dụng ma túy. Ảnh: CACC.

Qua test nhanh các đối tượng đang có mặt tại các phòng hát karaoke và nhân viên phục vụ tại quán, có 33 người dương tính với chất ma túy.