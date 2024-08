Đột kích quán bar ở Đà Nẵng, phát hiện dân chơi dương tính ma túy

Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa kiểm tra đột xuất một quán bar trên địa bàn quận Hải Châu và phát hiện một số đối tượng dương tính với ma túy.

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lúc 0h10 ngày 10/8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Đà Nẵng) phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh For you Club (trên đường Trần Văn Trứ, phường Bình Thuận, quận Hải Châu).

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện cơ sở hoạt động quá giờ quy định, trong đó có một số khách đang sử dụng shisha, bóng cười.

Thời điểm công an đột kích có hàng chục người đang ở trong quán bar.

Đáng chú ý, tiến hành test nhanh với số khách đang có mặt tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện có 5 đối tượng dương tính với ma túy.

Khám xét tại cơ sở, cơ quan chức năng thu giữ 4 bình kim loại nghi chứa khí N2O (khí cười) và 16 bộ dụng cụ sử dụng Shisha…

Hiện vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.