Vụ tung tin 'nữ nhân viên lây HIV': Khởi tố 6 bị can

Cơ quan chức năng đã khởi tố 6 người về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, trong vụ tung tin đồn về cô gái lây truyền HIV cho nhiều nam giới tại công ty X. ở Thái Nguyên.

Liên quan vụ tung tin đồn cô gái ở công ty X. lây HIV cho nhiều người, ngày 10/8, Công an TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Đức N; Phạm Hồng Q.; Nguyễn Văn S; Trần Văn T.; Nguyễn Lê H.; Nguyễn Ngọc H. (6 đối tượng cùng SN 1995, ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Đức N.; Phạm Hồng Q.; Nguyễn Văn S. và Trần Văn T. Với 2 bị can còn lại là nữ, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của pháp luật do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

6 bị can tại cơ quan công an. Ảnh: T.H.

Trước đó, ngày 26/7, trên mạng xã hội có nhiều cá nhân đăng tải thông tin, hình ảnh kèm danh sách người bị lây nhiễm HIV từ một nữ công nhân công ty X. Thông tin đã gây hoang mang và bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngay trong cùng ngày, đại diện công ty X. đã có văn bản gửi Sở Y tế khẳng định trường hợp nữ công nhân đồn đoán trong các thông tin đăng tải trên mạng xã hội nói trên không phải là nhân viên công ty. Danh sách những người lây nhiễm HIV cũng không liên quan đến nhân viên của công ty này.

Công ty X. cũng có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị xác minh và xử lý những trường hợp thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh công ty, cũng như danh dự của các nhân viên. Nữ công nhân bị gán ghép đồn đoán cũng đã tới Công an trình báo, tố giác việc bản thân bị bôi nhọ nhân phẩm, danh dự.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang truy xét nguồn phát tán thông tin trên và mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo, việc cung cấp, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy thuộc vào nội dung, tính chất, mức độ, động cơ của hành vi, hậu quả..., người liên quan sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phổ Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

* Công ty liên quan sự việc được VietNamNet giấu tên, viết là: 'công ty X'.