Dortmund vươn lên dẫn đầu Bundesliga

Trên sân Signal Iduna Park rạng sáng 14/9 (giờ Hà Nội), Dortmund chiêu đãi CĐV nhà bằng màn trình diễn ấn tượng. Ngay trong hiệp 1, họ dẫn trước Heidenheim với tỷ số 3-1. Donyell Malen, Karim Adeyemi (cú đúp) là tác giả các bàn thắng của đại diện vùng Ruhr.

Ở trận này, Dortmund giới thiệu tân binh Serhou Guirassy, người gia nhập CLB từ hè 2024 nhưng phải chờ tới lúc này mới thi đấu vì dính chấn thương. Mùa trước, mũi nhọn 28 tuổi người Guinea ghi 28 bàn sau 28 trận cho Vfb Stuttgart tại Bundesliga.

Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn đánh giá Heidenheim không phải CLB dễ bị bắt nạt. Đội bóng này có khởi đầu như mơ với hai trận toàn thắng tại Bundesliga. Tính trên mọi đấu trường, Heidenheim toàn thắng trong 5 trận gần nhất.

Tuy nhiên, phong độ chói sáng của Adeyemi đã “giải mã” Heidenheim. Chỉ trong 7 ngày, tiền đạo sinh năm 2002 ghi 7 bàn trên mọi mặt trận. Trước khi lập cú đúp ở vòng 3 Bundesliga, Adeyemi ghi 5 bàn trong màu áo U21 Đức chạm trán Estonia và Israel.

Chiến thắng trước Heidenheim cho thấy Dortmund vẫn là thế lực đáng gờm tại Bundesliga. Bất kỳ ai coi thường đội bóng này đều phải trả giá đắt. Chưa kể, trong hè 2024, Dortmund có sự đầu tư mạnh mẽ vào đội hình khi chiêu mộ tiền đạo Guirassy.

3 điểm giành được ở trận đấu sớm vòng 3 Bundesliga tạm thời đưa Dortmund lên dẫn đầu Bundesliga, hơn 1 điểm so với những đội phía sau. Thắng lợi này cũng giúp CLB chạy đà thuận lợi trước khi bước vào UEFA Champions Leagua mùa 2024/25, giải đấu được áp dụng thể thức mới. Ở đó, Dortmund sẽ có trận ra quân gặp FC Brugge vào giữa tuần sau.

