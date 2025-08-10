Dortmund ‘đóng băng’ chuyển nhượng

Borussia Dortmund bước vào mùa giải 2025/26 với hoạt động mua sắm gần như tê liệt, và nguyên nhân bất ngờ lại xuất phát từ… căn bếp tại Signal Iduna Park.

Dortmund đang loay hoay trong việc bổ sung nhân sự mới.

Tính đến thời điểm này, đội bóng vùng Ruhr mới chiêu mộ đúng một tân binh - Jobe Bellingham từ Sunderland với giá 30,5 triệu euro. Theo Bild, phần lớn ngân sách chuyển nhượng còn lại bị “rút ruột” để nâng cấp khu bếp sân nhà, hạng mục chiếm tới 1/5 tổng ngân sách hoạt động.

Quyết định cải tạo được đưa ra sau cuộc kiểm tra y tế năm ngoái, khi cơ sở vật chất bị đánh giá “lỗi thời và không đủ điều kiện sử dụng”. Tổng chi phí cho dự án này lên tới 11 triệu euro, bao gồm thay mới toàn bộ hệ thống nhằm đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh.

Sự ưu tiên này khiến Dortmund gần như bất động trên thị trường chuyển nhượng. Ban lãnh đạo CLB chỉ còn một phương án để bổ sung lực lượng: thanh lý bớt cầu thủ hưởng lương cao, trong đó Niklas Süle và Julian Brandt đang nằm trong danh sách rao bán.

Thực tế, khó khăn tài chính đã buộc Dortmund sớm bán Jamie Bynoe-Gittens cho Chelsea với giá 56 triệu euro ngay đầu mùa hè. Nhưng nếu không đẩy nhanh “kế hoạch thoát hàng”, đội bóng áo vàng-đen có nguy cơ bước vào mùa giải mới với đội hình thiếu chiều sâu.