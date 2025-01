Donnarumma đối mặt ngã rẽ quyết định

Khi bóng tối của sự nghi ngờ bao trùm, thủ môn người Italy buộc phải chứng minh giá trị của mình qua từng trận đấu. Nếu không thể đáp lại kỳ vọng, tương lai của anh ở sân Parc des Princes có thể sẽ khép lại với một thương vụ chuyển nhượng mùa hè.

Sự xuất hiện của Matvei Safonov tại PSG đánh dấu lần đầu tiên sau ba năm, Donnarumma phải cạnh tranh thực sự cho vị trí số một. Thủ môn người Nga nhanh chóng gây ấn tượng mạnh trong trận đấu vòng 32 đội Cúp Quốc gia Pháp, nơi anh cản phá thành công hai quả phạt đền trước Lens, giúp PSG giành chiến thắng kịch tính. Màn trình diễn đó không chỉ ghi điểm với HLV Luis Enrique mà còn tạo áp lực lớn lên Donnarumma - người vốn từng chiếm vị trí không thể thay thế ở khung gỗ.

Luis Enrique là HLV đặc biệt chú trọng vào khả năng chơi bóng bằng chân của thủ môn để triển khai bóng từ tuyến dưới. Đây chính là điểm yếu Donnarumma chưa thể cải thiện triệt để, và sự ổn định trong phong độ của anh tại Champions League đang khiến ban lãnh đạo PSG lo ngại.

Thủ môn người Italy có hai màn trình diễn mờ nhạt trước Arsenal và Atletico Madrid, làm dấy lên những chỉ trích về sự thiếu chắc chắn. Đỉnh điểm là việc anh bị thay thế bởi Safonov trong trận đấu quan trọng gặp Bayern Munich.

Dù Donnarumma được trao lại cơ hội ở trận gặp Salzburg - nơi PSG thắng 3-0, nhưng sự yếu ớt của đối thủ không thể coi là bài kiểm tra thuyết phục. Safonov, với mức phí chuyển nhượng 20 triệu euro từ Krasnodar, đang ngày càng chứng minh giá trị. Khả năng chơi chân linh hoạt và sự tự tin của thủ môn người Nga khiến cuộc cạnh tranh tại PSG trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Hợp đồng hiện tại của Donnarumma với PSG còn thời hạn đến năm 2027, nhưng các cuộc đàm phán gia hạn đang lâm vào bế tắc. Lý do chính nằm ở mức lương cao mà người đại diện của anh yêu cầu, điều mà ban lãnh đạo PSG không muốn chấp nhận nếu Donnarumma không thể cải thiện phong độ, đặc biệt là tại Champions League.

Nếu thủ môn người Italy không tỏa sáng trong hai trận đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League - gặp Manchester City và Stuttgart - PSG có thể tính đến việc bán anh vào mùa hè tới. Đây là giải pháp giúp đội bóng vừa tiết kiệm một khoản lương khổng lồ, vừa củng cố sự ổn định bằng việc đặt niềm tin vào Safonov.

Sự xuất sắc của Safonov không chỉ tạo áp lực cho Donnarumma mà còn mở ra một phương án dài hạn cho PSG. Dù chưa hoàn hảo, Safonov cho thấy tiềm năng lớn trong việc hòa nhập và phát triển. Luis Enrique, một HLV luôn đề cao sự cạnh tranh nội bộ, đang sử dụng Safonov như một “lời nhắc nhở” với Donnarumma rằng không ai được phép tự mãn.

Thậm chí, trong thời gian Donnarumma vắng mặt vì chấn thương mặt sau trận đấu với Monaco, Safonov tận dụng cơ hội để khẳng định mình. Dù mắc một số sai lầm nhỏ tại Munich, thủ môn người Nga vẫn chứng minh sự ổn định trong các tình huống phản xạ lẫn triển khai bóng.

Donnarumma, người từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng tương lai của PSG, giờ đây đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất sự nghiệp. Một năm 2025 rực rỡ có thể giúp anh giữ vững vị trí, nhưng nếu tiếp tục gây thất vọng, cánh cửa rời Paris sẽ mở ra. Với các đội bóng lớn như Juventus hay Bayern Munich đang theo dõi sát sao, Donnarumma sẽ có lựa chọn mới, nhưng điều đó đồng nghĩa anh phải từ bỏ giấc mơ khẳng định bản thân tại PSG.

Tương lai của Donnarumma sẽ được quyết định bởi chính anh - nơi mỗi pha cứu thua, mỗi đường bóng bằng chân đều là lời khẳng định hoặc dấu chấm hết cho hành trình tại sân Parc des Princes. Liệu "gã khổng lồ" từng được ca ngợi là người kế thừa Gianluigi Buffon có vượt qua áp lực để giữ vững vị trí, hay sẽ phải nhường lại ánh đèn sân khấu cho một ngôi sao mới nổi? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ.

