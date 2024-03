Đóng tiền tỷ, phụ huynh phản ứng khi AISVN cho trẻ nghỉ học

Trước tin trường Quốc tế Mỹ Việt Nam cho học sinh tạm nghỉ vì giáo viên bị nợ lương, phụ huynh lo lắng, nhưng cũng có người bình tĩnh và mong trường vượt qua giai đoạn này.

AISVN cho trẻ tạm nghỉ ngày 18/3. Ảnh: AISVN.

Tối muộn ngày 17/3, vợ chồng anh Quốc Bảo (sống tại huyện Nhà Bè, TP.HCM) nhận email từ trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN), thông báo cho khoảng 1.400 học sinh từ mầm non đến lớp 12 nghỉ học trong ngày 18/3 do số giáo viên hiện tại không đủ để đảm bảo an toàn và việc giảng dạy cho học sinh.

“Trẻ phải nghỉ học, phụ huynh nào cũng hoang mang, lo lắng", anh Bảo cho biết vụ việc đã căng thẳng nhiều tháng nay, không biết khi nào trẻ mới được ổn định học tập.

Đóng tiền tỷ mà việc học của con vẫn bấp bênh

Gia đình anh Bảo hiện có 2 con nhỏ đang học tại trường AISVN, trước đó, con cả của anh cũng học tại đây và đã đi du học.

Vị phụ huynh cho biết từ cuối năm 2023, trường đã xuất hiện tình trạng nợ lương giáo viên, trẻ vẫn đến trường nhưng thường xuyên trong tình trạng không có thầy cô giảng dạy.

“Những giờ ra chơi dài bất tận, kiến thức các con bị thiếu hụt, ba mẹ dạy bổ trợ ở nhà cũng không thể bù lại. Chúng tôi đóng tiền tỷ để các con được giáo dục trong môi trường tốt mà giờ ra nông nỗi này”, anh Bảo tâm sự, đồng thời cho hay thông báo cho 1.400 học sinh nghỉ học là đỉnh điểm của vụ việc.

Tối 18/3, AISVN thông báo cho trẻ đi học lại từ ngày 19/3. Ảnh: PHCC.

Trước đó, trường AISVN nhiều lần thông báo với phụ huynh việc đang gặp khó khăn về tài chính nên không chi trả lương đầy đủ và đúng hạn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên.

“Nhà trường từng vận động phụ huynh đóng thêm tiền để hỗ trợ vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngoài học phí như cam kết ban đầu, phụ huynh cũng đã đóng thêm để ‘cứu trường’, hỗ trợ trả lương giáo viên. Nhưng cuối cùng, nhà trường không giải quyết vấn đề dứt khoát và minh bạch”, anh Bảo bức xúc.

Khi được hỏi về lý do không chuyển con sang trường khác, anh Bảo nói rằng đa số phụ huynh đều đã đóng học toàn khóa dưới hình thức cho trường vay hàng chục tỷ đồng không lãi suất để con được học miễn phí. Gia đình anh Bảo cho vay tổng khoảng 8,9 tỷ để 3 con theo học.

Với tình hình tài chính như hiện tại, nếu chuyển trường cho con, phụ huynh chưa chắc đã nhận lại được số tiền đã đóng. Vì vậy, thời điểm trước, đa số phụ huynh đều chấp nhận đóng thêm tiền để nhà trường duy trì việc dạy và học, hy vọng con được học tập ổn định đến hết khóa. Nhưng bây giờ, phụ huynh đã “vỡ mộng" trước cách giải quyết của trường.

Trong cuộc họp với phụ huynh ngày 17/3, nhà trường tiếp tục vận động cha mẹ học sinh tiếp tục đóng thêm tiền để ủng hộ trường nhưng không khả thi.

Thời điểm hiện tại, gia đình anh Bảo mất phương hướng, không biết tương lai hai con sẽ đi về đâu bởi khả năng tài chính có hạn. Số tiền nhà trường cam kết hoàn trả sau khi con cả ra trường cũng chưa được hoàn lại. Việc chuyển trường ngang cũng rất phức tạp.

Trong khi đó, dù nhà trường đã thông báo học sinh trở lại trường vào ngày 19/3, tình hình tài chính của trường khiến anh Bảo lo ngại vẫn tiếp diễn tình trạng trẻ đến trường nhưng không có thầy cô giảng dạy.

Cũng giống như anh Quốc Bảo, chị V.A., phụ huynh có con học lớp 11 ở AISVN, nhận được thông báo từ nhà trường vào ngày 17/3 rằng trẻ sẽ tạm nghỉ vào ngày 18/3. Đến tối 18/3, chị lại nhận được tin trẻ đi học lại từ sáng 19/3.

Nhưng trái với sự hoang mang của anh Bảo, chị A. lại khá bình tĩnh vì từ trước đó chị đã nắm được tình hình của trường. Nhà trường cũng báo với các phụ huynh là đang gặp khó khăn về tài chính.

Ngoài ra, theo thông tin chị V.A. nhận được, AISVN đang có kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu để giải quyết các vấn đề khó khăn trước mắt.

Là người cho con theo học ở trường suốt 11 năm qua, chị V.A. nói chị hiểu việc tái cơ cấu có thể xảy ra ở mọi doanh nghiệp, tổ chức. Vì thế, dù vẫn lo lắng chuyện kinh tế nhà trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, vị phụ huynh vẫn tin là trường sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn này.

Học sinh AISVN được thông báo đi học lại sau một ngày tạm nghỉ. Ảnh minh họa: AISVN.

Phụ huynh đề xuất

Chị V.A. cũng giống như anh Quốc Bảo, đóng học phí cho con tại AISVN theo chương trình hoàn học phí. Từ đầu, phụ huynh sẽ đóng một khoản tiền, con số tùy thuộc vào thời gian và thời điểm phụ huynh đồng hành cùng nhà trường.

Sau khi trẻ học xong chương trình, những phụ huynh cho con theo học bằng phương án này sẽ được trường trả lại đúng số tiền đã đóng.

“Nếu so với việc đóng lẻ học phí hàng năm thì phương án này có thể tiết kiệm 50-80% và được nhận lại tiền. Dĩ nhiên việc nhận tiền là kế hoạch trong tương lai”, chị V.A. nói.

Còn về vấn đề trước mắt, khi nhà trường đang gặp khó khăn về tài chính, khiến giáo viên và nhân viên không được trả lương theo hợp đồng, cá nhân chị V.A. vẫn sẵn sàng hỗ trợ nhà trường trong khả năng cho phép để duy trì việc học tập cho các con.

Dù vậy, vị phụ huynh vẫn nhấn mạnh việc trả lương cho giáo viên vẫn là trách nhiệm của nhà trường.

Trao đổi với Tri thức - Znews, anh Quốc Bảo cho biết điều anh quan tâm nhất bây giờ là học sinh được ổn định, hoàn tất chương trình học năm nay. Bên cạnh đó, anh hy vọng các cấp quản lý, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng vào cuộc để đảm bảo quyền lợi học sinh, phụ huynh.

“Tôi mong vụ việc sẽ được giải quyết dứt điểm trong 2-3 tháng tới. Sau đó, nhà trường sẽ hoàn tất chương trình học cho trẻ, tổ chức dạy bù vào mùa hè để đảm bảo đủ kiến thức cho các con", anh Bảo nói.

Trong thông báo mới nhất gửi phụ huynh tối 18/3, trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) cho biết sau một ngày làm việc cùng các cơ quan ban ngành cũng như các nhà đầu tư, những vấn đề nhân sự, tài chính của nhà trường vẫn đang tiếp tục được giải quyết. Nhằm đảm bảo lợi ích của học sinh, hội đồng trường thông báo AISVN sẽ hoạt động trở lại vào ngày 19/3. Tuy nhiên, AISVN cũng lưu ý việc dạy và học vẫn sẽ có sự gián đoạn trong tuần này. Nhà trường cam kết sẽ nhanh chóng giải quyết các vấn đề để việc dạy và học trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.