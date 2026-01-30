Động thổ tổ hợp giáo dục phổ thông liên cấp Edison tại Eco Retreat

Sáng 29/1 tại đại đô thị Eco Retreat,lễ động thổ Trường Phổ thông liên cấp Edison - tổ hợp giáo dục phổ thông liên cấp đi đầu trong đổi mới sáng tạo - đã diễn ra trọng thể.

Hệ thống trường phổ thông liên cấp (PTLC) Edison tại Eco Retreat được triển khai xây dựng trên quy mô gần 22.000 m2, nằm tại phân khu Mùa Lễ Hội - phân khu cửa ngõ, giữ vai trò trung tâm dịch vụ - giáo dục - thương mại của đại đô thị. Đây cũng là phân khu tập trung nhiều quỹ đất giáo dục nhất tại Eco Retreat để đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao cho con em cư dân.

Lễ động thổ trường Phổ thông liên cấp Edison, quy mô 3.600 học sinh, tại đại đô thị Eco Retreat sáng 29/1.

Trường PTLC Edison tại Eco Retreat được quy hoạch bài bản từ kiến trúc, cảnh quan và cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu học tập cho 3.600 học sinh mỗi năm. Theo lộ trình, trường dự kiến tuyển sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 10 vào năm học 2027-2028.

Edison là trường học điển hình Microsoft toàn cầu trong nhiều năm liên tiếp, đồng thời được vinh danh là trường học đạt danh hiệu trường học đổi mới sáng tạo toàn quốc, đi đầu trong giáo dục công nghệ thông tin, AI, các kỹ năng thế kỷ 21 và ngoại ngữ (Anh - Trung - Nhật - Hàn). Edison cũng là trung tâm khảo thí uỷ quyền của College Board (Mỹ), mã thành viên 09144, chuyên tổ chức các bài thi chuẩn hoá quốc tế SAT và AP - bài thi được công nhận toàn cầu khi xét đầu vào đại học.

Trường PTLC Edison tại Eco Retreat đạt chuẩn quốc tế. Ảnh phối cảnh.

Trường PTLC Edison tại Eco Retreat với chương trình hiện đại, tiên tiến, sẽ cập nhật các hệ học đa dạng từ song ngữ đến tam ngữ, đáp ứng ở mức cao nhất nhu cầu giáo dục các thế hệ học sinh với năng lực toàn cầu cho con em cư dân.

Bà Lê Tuệ Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch Hệ thống Trường Phổ thông liên cấp Edison, chia sẻ: “Mỗi đứa trẻ đều mang trong mình một nguồn năng lượng sáng tạo tự nhiên. Năng lượng ấy chỉ thực sự bừng sáng khi được đặt trong một môi trường biết tôn trọng cảm xúc, nuôi dưỡng sự sáng tạo và khuyến khích tư duy độc lập. Chính vì vậy, khi thiết kế công trình PTLC Edison tại Eco Retreat - khu đô thị độc đáo với không gian rừng xanh bất tận đầy sáng tạo, ban lãnh đạo nhà trường cũng đặt ra tiêu chí cao nhất là khơi nguồn sáng tạo cho các em học sinh”.

Bà Lê Tuệ Minh nhấn mạnh: “Lấy cảm hứng từ triết lý kiến trúc nhân văn và nghệ thuật mosaic (khảm) từ gốm sứ của họa sĩ Antoni Gaudí tại công viên Park Guel ở Barcelona, kiến trúc ngôi trường chính là một thông điệp của triết lý sáng tạo. Ở đây, kiến trúc trở thành cảm xúc. Mỗi đường cong, mỗi mảng màu, khoảng xanh đều mang một thông điệp: Sự khác biệt, độc đáo, sáng tạo không ngừng chính là kim chỉ nam cho sự phát triển của tương lai và sáng tạo là một hành trình không có giới hạn. Không gian học tập không chỉ nằm trong lớp học, mà hiện diện trên những lối đi, khu vườn, sân thể thao và cả trong sự tương tác hàng ngày giữa con người với thiên nhiên, không chỉ trong khuôn viên trường mà trong cả khu đô thị Rừng Retreat, nơi mỗi bước chân là mỗi khu rừng để khám phá”.

Edison Schools nằm giữa không gian xanh của “khu rừng” Eco Retreat. Ảnh phối cảnh.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark, ông Nguyễn Đức Cảnh, cho biết: “Đây không chỉ là lễ động thổ cho một công trình giáo dục, mà là khoảnh khắc đánh dấu cột mốc, dòng chảy mới của năng lượng sáng tạo, nơi giáo dục, nghệ thuật, thiên nhiên và con người cùng hội tụ để phát triển tối đa năng lực, chất lượng sống cho các thế hệ cư dân và cư dân tương lai của Eco Retreat”.

Nhiều phân khu của Eco Retreat đang xây dựng để bàn giao từ quý III/2026.

Sự hợp tác giữa nhà sáng lập Ecopark và Edison Schools cũng là tuyên ngôn rõ ràng cho một tầm nhìn dài hạn: Giáo dục là nền tảng của phát triển bền vững. Trong bối cảnh Eco Retreat đang tăng tốc hoàn thiện để bàn giao từ quý III/2026, việc động thổ trường học ngay từ hôm nay thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, đặt con người làm trung tâm, giúp các gia đình an tâm lựa chọn những dịch vụ tiện ích tốt nhất cho tương lai của con em.

Khu thương mại dịch vụ Eco Bazaar đang được đưa vào khai thác từng phần.

Đại đô thị Eco Retreat của nhà sáng lập Ecopark rộng 220 ha (nằm tại Bến Lức, Tây Ninh), tiếp giáp cửa ngõ phía tây TP.HCM, cách bến Bạch Đằng 40 phút lái xe. Sau gần một năm ra mắt thị trường, dự án đã đưa vào khai trương công viên trung tâm Hồ Thiên Nga, khai thác từng phần khu thương mại dịch vụ Eco Bazaar, xây dựng nhiều phân khu như Mùa Xuân, Mùa Hạ, Mùa Thu, khu cao tầng Sky Retreat, biệt thự rừng, biệt thự đảo… Đồng thời đây trở thành điểm đến mới tổ chức sự kiện văn hóa, giải trí lớn tại phía tây TP.HCM cũng như Tây Ninh, góp phần thay đổi diện mạo và sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.