Động thái mới của Thái Lan sau vụ du khách say rượu đâm chết người

Sau vụ khách nước ngoài lái xe gây tai nạn, Bộ Nội vụ Thái Lan đã đi kiểm tra các quán rượu ở Bangkok để đảm bảo hoạt động giải trí diễn ra an toàn, đúng luật.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul kiểm tra các quán rượu ở Bang Kok. Ảnh: The Nation.

Sáng sớm ngày 17/12, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đích thân kiểm tra các quán rượu trên đường Khao San ở thành phố Bangkok.

Đây là ngày thứ hai các điểm giải trí ở 5 địa phương Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Chonburi và Surat Thani được phép mở cửa đến 4h, theo The Nation.

Sau khi kiểm tra các điểm đến được khách du lịch ưa chuộng như quán rượu The Club và Brick Bar, bộ trưởng cho biết các quán vẫn hoạt động ổn và không vi phạm pháp luật.

Khi kiểm tra, ông Anutin cũng nhắc nhở các chủ quán phải nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời cảnh báo nhân viên quán rượu phải luôn đảm bảo khách hàng không lái xe nếu đã sử dụng bia rượu.

Lời cảnh báo này của ông Anutin là có cơ sở. Trước đó, vào sáng 16/12, cảnh sát Chiang Mai đã bắt một du khách 26 tuổi, người Ghana, vì lái xe trong tình trạng say rượu, khiến một công nhân Lào tử vong và hai người khác bị thương nặng.

Theo thông tin cảnh sát địa phương cung cấp, du khách tên Wisdom Okyere đã nhậu xỉn trong một quán rượu ở Chiang Mai. Nồng độ cồn trong máu của anh ta là 121 mg/100 ml máu, trong khi giới hạn quy định tại Thái Lan là 50 mg/100 ml máu. Ngoài ra, du khách này còn tự ý lái xe dù không có bằng lái.

Khách nước ngoài say rượu gây tai nạn ở Chiang Mai lúc 3h55 ngày 16/12. Ảnh: The Nation.

Quay lại cuộc kiểm tra của Bộ trưởng Anutin Charnvirakul, ông cho biết việc cho phép các cơ sở giải trí mở cửa đến 4h đã tạo ra nhiều doanh thu hơn cho doanh nghiệp và giúp người lao động có thêm nhiều cơ hội việc làm.

"Nếu mọi hoạt động kinh doanh nằm trong tầm kiểm soát và tất cả bên liên quan đều hợp tác với chính quyền, chúng tôi sẵn sàng xem xét mở rộng cho các điểm kinh doanh khác", bộ trưởng thông tin.

Ngoài vấn đề kiểm soát việc lái xe của khách hàng, các điểm giải trí cũng cần đảm bảo không sử dụng vũ khí và phải ngừng phục vụ rượu cho những du khách quá say để ngăn chặn bạo lực.

Ông Anutin Charnvirakul thông tin thêm rằng sau đợt kiểm tra, ông sẽ báo cáo lên nội các về việc chính sách mới áp dụng ở 5 địa phương tại Thái Lan đã diễn ra tốt đẹp.

"Tôi ở đây để đảm bảo với mọi người rằng tất cả điểm du lịch ở Thái Lan đều an toàn. Dù các hàng quán đóng cửa lúc 4h, chúng tôi vẫn nắm quyền kiểm soát trong tay. Cảnh sát, quan chức Bộ Nội vụ và các cơ quan an ninh khác đều hợp lực để đảm bảo an ninh", ông Anutin nhấn mạnh.