Động thái mới của bà Kamala Harris: Xuất bản sách?

Phó tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm còn nhiều điều để kể về chiến dịch tranh cử tổng thống kéo dài 107 ngày vừa qua từ chính góc nhìn của bà, theo NBC News.

Bà Kamala Harris. Ảnh: Reuters.

Khi đồng hồ kết thúc nhiệm kỳ đã điểm, Phó tổng thống Kamala Harris có rất nhiều lựa chọn cho hành động tiếp theo của mình, bao gồm cả khả năng tranh cử thống đốc California vào năm 2026 và tổng thống vào năm 2028. Tuy nhiên, viết sách có thể là lựa chọn đầu tiên, theo sáu nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận nội bộ về hành động sắp tới của bà Harris.

Hai nguồn tin trên cho biết bà Harris đã quyết định viết một cuốn sách trong khi những người khác cho biết chủ đề này đang được thảo luận.

Bị đẩy vào cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ khi ông Joe Biden bất ngờ rút lui vào tháng 7/2024, bà Harris nhanh chóng giành được đề cử của Đảng Dân chủ nhưng đã để thua trong cuộc tổng tuyển cử trước cựu Tổng thống Donald Trump. Kể từ khi thất bại trước ông Trump, bà Harris không chia sẻ gì nhiều với công chúng về cuộc chạy nước rút kéo dài 107 ngày của mình. Do đó, cuốn sách về chủ đề này không chỉ kể lại quá khứ mà còn giúp định hình tương lai của bà.

“Kamala Harris sắp ký được hợp đồng xuất bản sách lớn nhất trong lịch sử của bất kỳ phó tổng thống nào. Nhưng câu hỏi thực sự không phải là số tiền bà nhận được ngay lập tức, mà là liệu cuốn sách có thể giúp bà xây dựng một nền tảng cho cuộc đua năm 2028 hay không”, Keith Urbahn, chủ tịch kiêm đồng sáng lập công ty văn học Javelin, cho biết.

Ông Urbahn cho biết bà Harris có cơ hội “bày tỏ từ góc nhìn cá nhân”, nhận ra rằng bà và đảng Dân chủ đã hiểu sai tình cảm của cử tri và từ đó có thể tiếp cận được nhiều đối tượng cử tri hơn cơ sở vốn có của bà.

“Cuốn sách này có thể có phiên bản đầy những lời sáo rỗng nhưng an toàn nhưng cũng có thể có một phiên bản giúp bà làm mới bản thân và ở vào cương vị lãnh đạo một Đảng Dân chủ đang cần tái thiết. Phiên bản nào thì bà vẫn nhận được doanh thu lớn, nhưng chỉ có phiên bản thứ hai mới giúp bà có cơ hội thứ hai để trở thành tổng thống”, ông Urbahn cho hay.

Nhiều cố vấn của Harris cũng nghĩ rằng bà có một câu chuyện dài để kể và cử tri sẽ muốn đọc nó.

“Tôi nghĩ bà ấy nợ mọi người việc viết một cuốn sách”, một người bạn tâm giao của Harris cho biết.

Ashley Etienne, cựu giám đốc truyền thông của bà Harris, cho biết nếu Phó tổng thống viết sách, bà ấy sẽ mua sách cho "tất cả phụ nữ" có mặt trong cuộc đời bà, bao gồm cả con gái bà.

Etienne nói: "Phó tổng thống (Harris) là một nhân vật lịch sử với một câu chuyện đáng để kể, từ vai trò lãnh đạo của bà trong việc giải quyết dịch Covid-19, tái thiết nền kinh tế đến bảo vệ quyền của phụ nữ ở quốc gia này. Mọi người yêu mến bà ấy, thực tế là hơn 70 triệu người. Và tôi có thể tưởng tượng họ đang rất mong bà ấy vén bức màn về hành trình đột phá của mình từ một đứa con của những người nhập cư đến việc nắm giữ quyền lực tại quốc gia hùng mạnh nhất thế giới".

Cuốn sách mới nhất của Harris, The Truths We Hold, được phát hành cùng với chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của bà, đã đạt vị trí số 1 trong danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times vào năm 2019. Đồng thời, bà đã phát hành một cuốn sách tranh dành cho trẻ em có tên Superheroes Are Everywhere. Và vào năm 2010, bà đã viết một cuốn hồi ký có tên Smart on Crime.