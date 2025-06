Động thái của Đức Phúc

Đức Phúc bất ngờ bị réo tên trong ồn ào liên quan đến Bảo Uyên. Hai người từng cùng đội Mỹ Tâm ở The Voice 2015.

Chiều 3/6, Đức Phúc lên tiếng trấn an fan của mình sau khi liên tục bị réo tên trên MXH. "Thời gian, kết quả và tình yêu thương của khán giả ở hiện tại mà tôi luôn biết ơn đã trả lời tất cả rồi. Vì vậy, tôi chỉ muốn nhắn nhủ như vậy để fan đỡ hoang mang. Tôi vẫn ổn, không có gì hết", Đức Phúc cho biết.

Đức Phúc thắng The Voice năm 2015. Ảnh: FBNV.

Lý do Đức Phúc bị réo tên là bởi mới đây, trên kênh cá nhân, Bảo Uyên, thành viên trong team Mỹ Tâm đợt thi The Voice 2015 lên tiếng ẩn ý việc từng bị chèn ép khi tham gia chương trình truyền hình này. Bảo Uyên không nói rõ tên HLV nhưng dư luận đổ dồn sự chú ý vào Mỹ Tâm và Đức Phúc.

Theo Bảo Uyên, do không biết nịnh nọt như đồng đội nên Bảo Uyên không được HLV yêu quý. Cô cũng bị một thành viên cùng team nói xấu sau lưng khiến mối quan hệ với HLV càng rạn nứt.

“Mình có một câu chuyện là ở The Voice 2015, mình đã từng bị chèn ép. Sau khi dừng lại ở bán kết, nhiều anh chị trong chương trình nói lý do mình không vào được chung kết là vì không được lòng cô. Mình là 'bản sao' của cô nên có thể soán ngôi cô bất cứ lúc nào, có thể là bản sao của người khác nhưng đừng là của cô. Đêm chung kết, nếu như giọng hát cao chót vót của mình mà hát chung với cô thì dễ bị mọi người đem ra so sánh”, Bảo Uyên chia sẻ.

Hiện, phía ê-kíp chương trình không phản hồi về sự việc trên. Ở diễn biến mới nhất, Bảo Uyên bày tỏ sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến trái chiều, thậm chí lời chỉ trích.

Đức Phúc và Bảo Uyên cùng là học trò của Mỹ Tâm tại The Voice 2015. Mỹ Tâm còn là HLV của một số giọng ca khác trong chương trình này, bao gồm Lê Hải Yến, Nguyễn Ngọc Linh Trang, Trần Thị Thương Hoài… Trong số đó, Đức Phúc hoạt động thành công nhất.