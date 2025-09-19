Dòng sách dành cho 14 triệu người Việt Nam

Việt Nam có hơn 14 triệu người trên 60 tuổi. Những cuốn sách cho người trong giai đoạn "chuyển mùa cuộc đời" đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần và học cách sống bình thản trong giai đoạn biến động.

Từ năm 2011, Việt Nam bắt đầu quá trình già hóa dân số với tỷ lệ người trên 60 tuổi chiếm 11,9% tổng dân số, con số này dự kiến sẽ cao hơn trong tương lai. Ảnh minh họa: Ahn Seong-bok.

Dòng sách dành cho “tuổi xế chiều” do NXB Trẻ phát hành nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sau 50 tuổi, với hai trọng tâm chính là chăm sóc sức khỏe thể chất - tinh thần và chia sẻ về cuộc sống, khơi gợi tinh thần sống tích cực, bình thản đón nhận những đổi thay, chia ly không thể tránh.

Sống đời ngân vang của Stephen R. Covey, tác giả cuốn 7 thói quen hiệu quả, là một trong ba tác phẩm mở đầu cho dòng sách. Cuốn sách khuyến khích độc giả nhìn lại di sản mình để lại cho đời, cũng như tiếp tục sống có mục đích dù đã qua thời sung sức.

Tác phẩm Món quà của sinh mệnh là hồi ký chân thực và xúc động của cặp vợ chồng trí thức Irvin và Marilyn Yalom trong năm cuối đời của người vợ. Câu chuyện ghi lại những trải nghiệm về bệnh tật, điều trị, chuẩn bị cho sự ra đi cũng như những câu hỏi khó mà bất kỳ gia đình nào rồi cũng phải đối diện.

Trong khi đó, Sống một đời xứng đáng là tập hợp các bài học sức khỏe từ bác sĩ Gladys McGarey, người sống và hành nghề đến năm 102 tuổi. Bà đưa ra những nguyên lý chữa lành dựa trên kết nối giữa thể chất và tinh thần, cho rằng yếu tố quyết định chất lượng sống không nằm ở thuốc men mà ở khả năng tự gỡ rối những “tắc nghẽn” trong tâm hồn.

Ba tác phẩm khuyến khích người cao tuổi mạnh dạn nhìn lại quá khứ và không chần chừ khi nghĩ về tương lai. Ảnh: NXB Trẻ.

Đại diện NXB Trẻ cho biết: “Những quyển sách này là món quà tinh thần để con cháu mua tặng cha mẹ mình, dành cho người trung niên trở lên, nhưng đồng thời khi người trẻ tuổi đọc cũng sẽ tìm thấy nhiều cảm hứng và bài học bất ngờ cho mình. Đặc biệt là trong tình hình hiện nay, độ tuổi gặp các chứng bệnh 'tuổi già' đang ngày càng trẻ hóa, như bệnh Alzheimer, đột quỵ, tim mạch, xương khớp…”.

Sáng 16/9, tại hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện các nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập trực tiếp đến việc chăm sóc người lớn tuổi. Theo ông, đây là nhóm cần được quan tâm như trẻ em, với mô hình sinh hoạt cộng đồng, có xe đưa đón, tham gia văn hóa, thể thao và gặp gỡ bạn bè mỗi ngày. Ông nhấn mạnh: “Thiếu nhi rất quan trọng nhưng người cao tuổi cũng quan trọng không kém”.

Theo công bố của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, từ năm 2011, Việt Nam bắt đầu quá trình già hóa dân số với tỷ lệ người trên 60 tuổi chiếm 11,9% tổng dân số. Dự kiến năm 2036, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già với tỷ lệ người trên 60 tuổi chiếm 20%,

Điều này sẽ tạo ra áp lực rõ rệt lên hệ thống chăm sóc y tế, an sinh và cả đời sống tinh thần. Những sản phẩm văn hóa hướng đến nhóm tuổi này được xem là tín hiệu tích cực trong việc mở rộng tiếp cận và đồng hành cùng người ở giai đoạn “chuyển mùa” của cuộc đời.