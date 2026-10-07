Đồng Nai tăng trưởng, thúc đẩy nhu cầu không gian sống chất lượng

Sức bật kinh tế đang mở ra cơ hội mới cho Đồng Nai, kéo theo nhu cầu về môi trường sống chất lượng.

Tại Izumi City, cùng với khu nhà ở hoàn thiện và cư dân đã về sinh sống, hệ thống giáo dục, không gian xanh và tiện ích cộng đồng tiếp tục được phát triển, từng bước kiến tạo đô thị đáng sống.

Tăng trưởng kinh tế đi cùng nhu cầu không gian sống chất lượng

Theo thống kê, GRDP của TP Đồng Nai trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt mức tăng trưởng hai con số, ước tính 10,01% so với cùng kỳ năm trước. Địa phương tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở nhóm cao. Kết quả này được nâng đỡ bởi nhiều động lực, nổi bật nhất là công nghiệp - xây dựng với vai trò dẫn dắt, đồng thời thương mại, dịch vụ, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục mở rộng.

Đà tăng trưởng cũng phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và cơ hội mới đang mở ra tại Đồng Nai. Cụ thể, hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khởi sắc, đạt khoảng 2,5 tỷ USD ; vốn trong nước đạt khoảng 865.000 tỷ đồng . Thành phố có thêm trên 6.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 255.700 tỷ đồng , đồng thời có 1.300 doanh nghiệp trở lại hoạt động.

Đà tăng trưởng kinh tế và sự mở rộng của cộng đồng doanh nghiệp tạo thêm động lực thu hút nguồn nhân lực, qua đó gia tăng nhu cầu về không gian sống chất lượng tại Đồng Nai.

Trong bối cảnh Đồng Nai đẩy mạnh phát triển công nghiệp, hạ tầng và kết nối vùng, sức hút với doanh nghiệp, chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao gia tăng. Khi nguồn nhân lực dịch chuyển, nhu cầu về môi trường sống đáp ứng đồng thời công việc, giáo dục và đời sống gia đình ngày càng rõ nét.

Hành trình trưởng thành của một đứa trẻ chưa bao giờ chỉ gói gọn trong gia đình hay lớp học, mà còn được bồi đắp từ mối quan hệ hình thành, không gian vui chơi, trải nghiệm và giá trị được sẻ chia mỗi ngày. Vì vậy, việc lựa chọn nơi an cư của gia đình trẻ hiện đại ngày càng đề cao không gian sống phù hợp cho cả nhà, gắn liền với hệ thống giáo dục chất lượng, nuôi dưỡng hành trình lớn lên của con trẻ.

Gia đình trẻ, chuyên gia ngày càng ưu tiên không gian phát triển cho con trẻ.

Giáo dục trở thành gốc rễ của đô thị hiện đại

Được phát triển theo cách tiếp cận rộng hơn về đô thị tích hợp, nơi nhà ở được đặt trong mối liên kết với giáo dục, việc làm, vui chơi, thương mại… Izumi City đang từng bước hình thành hệ sinh thái để hoạt động của đời sống có thể diễn ra liền mạch.

Trong cấu trúc ấy, giáo dục được xem là thành tố quan trọng để hình thành cộng đồng. Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Viễn, Giám đốc điều hành Nam Long Commercial Property (thuộc Nam Long Group), chia sẻ: “Chúng tôi xem giáo dục là một cấu phần cốt lõi của đô thị. Đồng thời, môi trường học tập chất lượng sẽ tạo thêm cơ sở để các chuyên gia và gia đình lựa chọn gắn bó lâu dài với khu vực”.

Izumi City hướng đến không gian sống tích hợp toàn diện, đáp ứng nhu cầu an cư của gia đình đa thế hệ.

Định hướng này được cụ thể hóa thông qua hợp tác phát triển hệ thống trường liên cấp Uppingham School tại Izumi City. Đây là thương hiệu giáo dục có lịch sử hơn 440 năm tại Vương quốc Anh với triết lý giáo dục toàn diện (Holistic Education), chú trọng phát triển năng lực, tài năng và cá tính riêng của mỗi học sinh. Tại sự kiện ký kết hợp tác, ông Patrick Mulvihill, Giám đốc Thị trường Quốc tế của Uppingham School, cô đọng tinh thần này trong quan niệm: “Giáo dục là việc khai phá tài năng ẩn giấu trong mỗi đứa trẻ”.

Hệ thống trường Uppingham School được phát triển theo chuẩn của Uppingham Vương quốc Anh, với quy mô dự kiến khoảng 1.900 học sinh, tuyển sinh từ năm học 2028-2029. Trong khi đó, giai đoạn 1 của phân khu Izumi Gardenia cũng đã đón cư dân về sinh sống; phân khu Izumi Canaria dự kiến bắt đầu bàn giao nhà từ cuối năm 2026, tiếp tục mở rộng quy mô cư dân và sức sống tại đô thị.

Cơ sở vật chất của trường liên cấp Uppingham (Izumi City) theo tiêu chuẩn của Uppingham ở Anh.

Khi trường học hiện diện ngay trong khu đô thị, việc học có thể tiếp nối tự nhiên qua gia đình, bạn bè và tương tác trong cộng đồng. Tại Izumi City, nền tảng cho nhịp sống này đang từng bước hiện hữu.

Một hệ thống giáo dục quốc tế còn là động lực hấp dẫn với gia đình chuyên gia khi lựa chọn không gian sống, đồng thời mở ra cơ hội hình thành cộng đồng đa dạng về nghề nghiệp, văn hóa và thế hệ. Với mảnh ghép giáo dục đang dần thành hình, tầm nhìn trở thành đô thị đáng sống thực của Izumi City ngày càng rõ nét. Ở đó, mỗi thành viên trong gia đình đều có không gian để tận hưởng, con trẻ có môi trường phát triển, gặp gỡ và học hỏi lẫn nhau.