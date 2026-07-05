Đồng Nai mở rộng thêm ba tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Dự kiến ngày 10/7, TP Đồng Nai sẽ đồng loạt khởi công thêm ba dự án giao thông trọng điểm giúp hoàn thiện hạ tầng kết nối sân bay Long Thành.

Đồng Nai đang đồng bộ hạ tầng kết nối với sân bay Long Thành. Ảnh minh họa.

Ngày 5/7, thông tin từ UBND TP Đồng Nai, địa phương sẽ khởi công thêm ba dự án trọng điểm, gồm: Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769; dự án xây dựng đường ĐT.770B: dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.773.

Đây đều là những trục giao thông chiến lược, đóng vai trò “mạch máu” liên kết vùng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ các địa phương trong và ngoài thành phố đến dự án sân bay Long Thành.

Trong đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769 có chiều dài gần 30km, điểm đầu giao với quốc lộ 1 tại ngã tư Dầu Giây và điểm cuối kết nối quốc lộ 51 tại ngã tư Lộc An. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng kết nối liên vùng, đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đến sân bay Long Thành, góp phần giảm tải áp lực cho các trục giao thông hiện hữu. Dự án có tổng diện tích thu hồi đất khoảng 135,5ha, đi qua các phường Dầu Giây, Bình An và Long Thành.

Đáng chú ý, dự án xây dựng đường ĐT.770B với chiều dài hơn 42 km được xem là một trong những tuyến kết nối quan trọng bậc nhất khu vực phía Đông và Đông Bắc TP Đồng Nai. Tuyến có điểm đầu tại đường ĐT.763 (xã Xuân Bắc) và điểm cuối giao với quốc lộ 51 tại xã Phước Thái, quy mô từ 4-8 làn xe, lộ giới 60 m. Khi hoàn thành, tuyến đường này không chỉ kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành mà còn tạo hành lang giao thông thông suốt đến các khu công nghiệp lớn như Xuân Quế - Sông Nhạn, Bàu Cạn - Tân Hiệp, cũng như liên thông với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải. Tổng diện tích đất thu hồi của dự án lên tới hơn 370 ha, đi qua 9 xã, phường.

Song song đó, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.773 dài gần 40 km, kết nối từ quốc lộ 1 đến Hương lộ 10 và đường Vành đai 4 TP.HCM, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn thời gian di chuyển từ các khu vực phía Đông Đồng Nai và các tỉnh lân cận đến sân bay Long Thành. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi hơn 300 ha.

Trước đó, ngày 30/6, TP Đồng Nai đã tổ chức khởi công 3 dự án lớn khác, trong đó có các hạng mục thuộc đường Vành đai 4 TP.HCM và Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh. Việc liên tiếp triển khai các công trình hạ tầng quy mô lớn cho thấy quyết tâm của địa phương trong việc đón đầu cơ hội phát triển từ sân bay Long Thành - dự án được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.