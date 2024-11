Đồng Khởi lại lọt top mặt bằng đắt đỏ nhất thế giới

Báo cáo của Cushman & Wakefield cho thấy giá thuê mặt bằng trên đường Đồng Khởi tại TP.HCM lọt top đắt đỏ thứ 14 thế giới, còn phố Tràng Tiền ở Hà Nội đứng thứ 18 khu vực.

Đường Đồng Khởi lọt top đại lộ có giá thuê đắt đỏ nhất thế giới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo Đại lộ bán lẻ thế giới năm 2024 mới phát hành của Cushman & Wakefield, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại đường Đồng Khởi đạt 368 USD /feet vuông/năm, tương đương 330 USD /m2/tháng.

Mức này tăng 32% so với cùng kỳ trước đại dịch nhưng giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do đồng nội tệ biến động giá so với USD.

Với giá thuê này, đường Đồng Khởi tiếp tục lọt nhóm 15 mặt bằng cho thuê đắt nhất thế giới với vị trí thứ 14. Tuy nhiên, xếp hạng này đã giảm một bậc so với năm ngoái.

Bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam nhìn nhận thị trường bán lẻ xa xỉ tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của nhiều thương hiệu quốc tế.

Trong đó, Đồng Khởi là một trong những con phố sầm uất và nổi tiếng nhất tại trung tâm TP.HCM, gần nhiều khách sạn cao cấp và các điểm du lịch nổi tiếng, giúp thu hút lượng khách hàng tiêu dùng cao cấp tiềm năng lớn.

"Nhiều thương hiệu xa xỉ đã chọn Đồng Khởi làm địa điểm để mở cửa hàng và định vị thương hiệu của mình tại Việt Nam. Việc có mặt trên con phố này giúp các thương hiệu xa xỉ không chỉ tiếp cận được khách hàng mục tiêu mà còn duy trì và nâng cao hình ảnh sang trọng, đẳng cấp", bà Trang nói thêm.

BẢNG XẾP HẠNG CÁC ĐẠI LỘ BÁN LẺ ĐẮT ĐỎ NHẤT THỂ GIỚI 2024 Dữ liệu: Cushman & Wakefield. Nhãn Via Montenapoleone, Milan Upper 5th Avenue, New York New Bond Street, London Tsim Sha Tsui, Hong Kong Avenue des Champs Élysées, Paris Ginza, Tokyo Bahnhofstrasse, Zurich Pitt Street Mall, Sydney Myeongdong, Seoul Kohlmarkt, Vienna Đường Tây Nam Kinh, Thượng Hải Orchard, Singapore Kaufinger/Neuhauser, Munich, Germany Đồng Khởi, TP.HCM Ermou, Athens, Greece

USD/m2/tháng 1836 1794 1581 1441 1150 1066 880 719 617 496 468 420 353 330 319

Đáng chú ý, một báo cáo khác của Cushman & Wakefield cho biết phố Tràng Tiền của Hà Nội cũng góp mặt trong nhóm 20 mặt bằng bán lẻ cho thuê đắt đỏ nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Giá thuê tại đây không thay đổi so với năm ngoái và giữ mức tăng 50% so với trước dịch, đạt 334 USD mỗi feet vuông một năm (tương đương gần 300 USD /m2/tháng).

So với năm ngoái, phố Tràng Tiền đã giảm một bậc về mức cho thuê đắt đỏ, xuống hạng 18. Tuy nhiên, mức giá tại tuyến phố này vẫn cao hơn các tuyến phố đắc địa nhất tại Quảng Châu (Trung Quốc), Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thái Lan)...

Theo Cushman & Wakefield, các thương hiệu bán lẻ từ xa xỉ đến đại chúng đều đang tăng cường đầu tư vào các cửa hàng vật lý ở những vị trí chiến lược nhằm trưng bày sản phẩm và thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

"Mặc dù thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đa kênh, nhưng cửa hàng truyền thống mới thật sự là điểm chạm để kết nối đến khách hàng. Vì vậy, tỷ lệ trống của các mặt bằng chủ chốt vẫn cực kỳ thấp, điều này lý giải cho việc bất chấp mức giá thuê cao, các nhà bán lẻ vẫn sẵn sàng kí hợp đồng thuê để duy trì cửa hàng", chuyên gia tại Cushman & Wakefield cho hay.

Trong báo cáo Đại lộ bán lẻ thế giới năm 2024, đại lộ Via Montenapoleone của Milan đã vượt qua Upper Fifth Avenue của New York để trở thành điểm đến bán lẻ đắt nhất thế giới.

Giá thuê mặt bằng trên phố Via Montenapoleone đã tăng gần 1/3 trong hai năm qua, đạt 2.047 USD /feet vuông/năm (tương đương với 1.836 USD /m2/tháng). Trong khi đó, giá thuê trên Đại lộ Fifth Avenue vẫn không đổi trong năm thứ 2 liên tiếp với 2.000 USD /feet vuông/năm (tương đương với 1.794 USD /m2/tháng).