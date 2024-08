Đồng hồ trên cổ tay 'người chạy nhanh nhất thế giới' ở Olympic

Nhiều khán giả thể thao đùa rằng chiếc đồng hồ Omega Speedmaster Apollo 8 Dark Side of the Moon trên cổ tay đã góp phần mang lại may mắn cho Noah Lyles. Vận động viên điền kinh Mỹ là đại sứ thương hiệu Omega, đeo phụ kiện cổ tay của nhãn hàng trong suốt quá trình thi đấu và lập thành tích ấn tượng. Theo dữ liệu được Omega thu thập, thời gian phản ứng của Lyles là 0,178 giây. Tốc độ tối đa mà anh có thể đạt được lên đến 43,6 km/giờ. Trong khi công chúng nghi ngờ về sự cản trở của trang sức trong quá trình thi đấu, “người chạy nhanh nhất thế giới” ngầm bác bỏ quan điểm này với chiến thắng ấn tượng. Ảnh: Olympics.