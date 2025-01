'Đồng hồ Tận thế' tiến sát mốc diệt vong hơn bao giờ hết

Đồng hồ Tận thế, công cụ cảnh báo về ngày tàn của nhân loại, chỉ còn cách mốc thảm khốc 89 giây, phản ánh tác động của biến đổi khí hậu, chiến tranh hạt nhân và lạm dụng AI.

Tạp chí Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), tổ chức phi lợi nhuận theo dõi và đánh giá mối nguy diệt vong của nhân loại kể từ năm 1947, ngày 28/1 (giờ địa phương) đã dịch chuyển kim tượng trưng của Đồng hồ Tận thế tiến thêm một giây, chỉ còn cách 89 giây so với mốc thảm họa.

Lý giải cho động thái này, BAS viện dẫn các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu và tình trạng sử dụng sai mục đích khoa học sinh học và trí tuệ nhân tạo, vốn là những mối nguy hiểm hiện sinh mà BAS cho là đã bị trầm trọng hóa bởi sự lan truyền của thông tin sai lệch và các thuyết âm mưu.

“Khi chỉnh Đồng hồ thêm một giây nữa về phía mốc thảm họa, chúng tôi gửi đi một tín hiệu rõ ràng: vì thế giới đã ở rất gần bờ vực thẳm, nên việc dịch chuyển dù chỉ một giây cũng phải được coi là dấu hiệu của mối nguy hiểm cực độ và là lời cảnh báo rõ ràng rằng mỗi giây chậm trễ trong việc đảo ngược hướng đi sẽ làm tăng khả năng xảy ra thảm họa toàn cầu”, BAS cho biết trong một tuyên bố.

Dù tình hình có vẻ ảm đạm, BAS nhận định rằng thế giới vẫn có cơ hội thoát khỏi bờ vực sụp đổ nếu các quốc gia hợp tác chặt chẽ hơn để chống lại biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các mối đe dọa khác.

Cựu Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (trái) và giáo sư Robert Socolow thuộc Đại học Princeton thông báo điều chỉnh Đồng hồ Tận thế hôm 28/1 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters.

Đồng hồ Tận thế được thiết kế và vận hành bởi Hội đồng Khoa học và An ninh của BAS, bao gồm các chuyên gia về công nghệ hạt nhân, an ninh toàn cầu, khoa học khí hậu và các lĩnh vực khác.

Đồng hồ Tận thế được thiết lập vào năm 1947 khi mối quan tâm của BAS xoay quanh viễn cảnh chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô. Thời điểm đó, đồng hồ được đặt ở mốc 7 phút trước "nửa đêm" - hình tượng cho sự diệt vong của nhân loại.

Kể từ đó, các nhà khoa học đứng sau dự án đã mở rộng trọng tâm của họ để xem xét các mối đe dọa khác như biến đổi khí hậu, bệnh truyền nhiễm và sự lan truyền thông tin sai lệch do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy.

Lần dịch chuyển gần đây nhất của kim đồng hồ là vào tháng 1/2023, khi đồng hồ được thay đổi từ 100 giây thành 90 giây trước nửa đêm, chủ yếu là do xung đột quân sự ở châu Âu.