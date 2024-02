Đồng hồ Rolex, Hublot tiền tỷ trên cổ tay của Trấn Thành

Trong một video giới thiệu phim điện ảnh Mai mới ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2024, Trấn Thành đeo món phụ kiện cổ tay độc đáo mang tên Grand Five Time Zone của nhãn hàng Jacob & Co. mà anh yêu thích. Mặt số được tạo hình như cánh hoa mai cho thấy dụng ý của đạo diễn này khi đeo chiếc đồng hồ. Đúng với tên gọi, cỗ máy thời gian hiển thị 5 múi giờ tại các khu vực Paris (Pháp), Tokyo (Nhật), Los Angeles (Mỹ), New York (Mỹ) và Thụy Sĩ. Món phụ kiện cổ tay này sở hữu bộ máy thạch anh (quartz) và khả năng chịu nước ở độ sâu 30 m. Đồng hồ của Trấn Thành sở hữu thiết kế, màu sắc tương đối lạ mắt, không giống một số phiên bản được nhà sản xuất công bố, vì thế sở hữu mức giá bí mật. Ảnh: Jacob & Co.