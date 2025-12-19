Dòng họ Hoàng Đạo ra mắt hai công trình lịch sử, văn hóa

Chiều 18/12, lễ ra mắt cuốn sách "Việt sử tân ước toàn biên" của học giả Hoàng Đạo Thành và cuốn sách "Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ" của kiến trúc sư, TS Hoàng Đạo Cương đã diễn ra tại Hà Nội.

Hai tác giả là hai thế hệ cùng một dòng họ Hoàng Đạo - dòng họ đã có nhiều đóng góp trí tuệ vào lĩnh vực lịch sử, văn hóa, tri thức của dân tộc.

Sự trở lại sau hơn một thế kỷ của cuốn sách lịch sử

Việt sử tân ước toàn biên in năm 1906 là bộ sách toàn biên về lịch sử Việt Nam được biên soạn theo cách thức mới. Bộ toàn biên tân ước này được biên soạn nhằm phục vụ cho việc phổ cập lịch sử Việt Nam, đồng thời trực tiếp liên quan đến môn Việt sử thuộc chương trình Cải lương giáo dục khoa cử lúc bấy giờ.

Khảo cứu và dịch phẩm Việt sử tân ước toàn biên của tác giả Hoàng Đạo Thành ra đời nhằm giới thiệu một cách có hệ thống về bộ sách Việt sử tân ước toàn biên, đồng thời cung cấp toàn bộ bản dịch thuộc văn bản làm cơ sở tư liệu cho các nhà nghiên cứu. Bản dịch cũng góp phần vào việc tìm hiểu chương trình cải cách giáo dục đầu thế kỷ 20 diễn ra tại Việt Nam.

Với mục đích nhằm phổ biến lịch sử Việt Nam cho mọi người, Việt sử tân ước toàn biên đề cao tính phổ cập, phổ thông. Bộ sách cũng là dành cho cấp học Tiểu học, cùng với đó là nhằm mục đích phổ biến kiến thức về lịch sử Việt Nam, nên được biên soạn một cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Dương Trung Quốc ngạc nhiên vì sự trở lại của Việt sử tân ước toàn biên sau 120 năm. Theo ông, cuốn sách vẫn còn nguyên tính thời sự tới ngày hôm nay về việc dạy và học lịch sử, về việc nhìn nhận lịch sử. Ông Dương Trung Quốc khẳng định nhìn lại lịch sử không chỉ để tôn vinh, mà còn cần nhìn thẳng vào lịch sử như những bài học, kinh nghiệm. Đó là cách để người đương thời đối thoại với quá khứ.

Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Dương Trung Quốc ngạc nhiên vì sự trở lại của Việt sử tân ước toàn biên sau 120 năm. Ảnh: Thụy An.

"Cẩm nang" thực hành tu bổ kiến trúc gỗ

Công trình của kiến trúc sư, TS Hoàng Đạo Cương là một chuyên khảo về bảo tồn, tu bổ di tích kiến trúc gỗ. Tác giả, với kinh nghiệm công tác lâu năm trong lĩnh vực bảo tồn, đã hệ thống hóa các hư hỏng thường gặp, đưa ra phương pháp khảo sát và kỹ thuật can thiệp phù hợp với tiêu chuẩn khoa học, góp phần tu bổ bền vững cho di tích gỗ ở Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã chia sẻ câu chuyện ký ức khi nhìn thấy ông nội viết sách. Kỷ niệm đó đã truyền động lực cho ông Hoàng Đạo Cương cả về nghề nghiệp hay mong muốn chuyển giao kiến thức chuyên môn cho thế hệ sau.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã chia sẻ câu chuyện gia đình tại lễ ra mắt sách. Ảnh: Thụy An.

Ông Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh giá trị của những công trình có cấu trúc gỗ truyền thống của Việt Nam, đồng thời đặt công việc tu bổ là một loại “khoa học bảo tồn”, cần được phát triển bài bản. Sự giao thoa giữa trải nghiệm nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm với di sản đã làm rõ ý nghĩa thực tiễn của cuốn sách.

Nhân sự kiện ra mắt 2 cuốn sách, dòng họ Hoàng Đạo đã đồng ý trao tặng gần 40 cuốn sách của dòng họ cho Thư viện Quốc gia Việt Nam, nhằm giúp công chúng tìm đọc dễ dàng các cuốn sách.

Ông Hoàng Đạo Kính - đại diện gia đình - không giấu được sự xúc động tại buổi trao tặng sách. Ảnh: Thụy An.

Buổi ra mắt sách cũng là một lát cắt đẹp về sự tiếp nối tri thức qua nhiều thế hệ trong một gia đình trí thức Việt Nam suốt hơn một thế kỷ. Từ học giả Hoàng Đạo Thành - một sử gia cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nhà chí sĩ phong trào Duy Tân, người biên soạn Việt sử tân ước toàn biên năm 1906 với khát vọng phổ cập lịch sử dân tộc; đến Hoàng Đạo Thúy, nhà văn hóa, nhà giáo dục, thủ lĩnh Phong trào Hướng đạo Việt Nam; và đến kiến trúc sư, TS Hoàng Đạo Cương hôm nay - một chuyên gia bảo tồn di sản, dòng chảy tri thức trong gia đình ấy vẫn bền bỉ, để tiếp tục đóng góp nhiều giá trị cho xã hội.

Hai cuốn sách "Việt sử tân ước toàn biên" của học giả Hoàng Đạo Thành và cuốn sách "Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ" của kiến trúc sư, TS Hoàng Đạo Cương. Ảnh: Thụy An.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Hoàng Đạo Kính - đại diện gia đình - không giấu được sự xúc động. Theo ông, việc cuốn sách được phục dựng, dịch thuật, biên tập công phu sau hơn một thế kỷ không chỉ là công việc học thuật, mà còn là kết quả của “tấm lòng và sự kiên nhẫn của nhiều thế hệ làm sách”.