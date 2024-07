Đồng hồ Franck Muller bị chê đắt

Không giống như những chiếc đồng khác thường mang vẻ nghiêm trang khi khắc họa hình tượng rồng để chào đón năm Giáp Thìn, Cintrèe Curvex Year of the Dragon mang đến một phong cách trẻ trung và hiện đại. Mẫu đồng hồ của Franck Muller có mặt số với 12 ký tự rồng được in bằng sơn mài đen, trắng và xanh aqua, xếp xung quanh các chữ số Ả Rập. Nghệ sĩ Ryoko Kaneta đã tái hiện hình tượng rồng thành loạt nhân vật phong cách manga đáng yêu. Với mức giá khoảng 13.400 USD , và được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc, giới chuyên gia nhận định phiên bản giới hạn này khá đắt cho mẫu đồng hồ chỉ có chức năng xem giờ với bộ máy cơ bản. Ảnh: Franck Muller.