Đóng đường do sụt trượt nghiêm trọng trên quốc lộ 16 ở Nghệ An

Do bị sụt trượt nghiêm trọng tại đoạn quốc lộ 16 qua huyện Quế Phong (Nghệ An), cơ quan chức năng đã quyết định đóng đường để đảm bảo an toàn.

https://vietnamnet.vn/dong-duong-do-sut-truot-nghiem-trong-tren-quoc-lo-16-o-nghe-an-2303496.html