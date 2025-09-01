Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Động đất mạnh ở Afghanistan, ít nhất 250 người thiệt mạng

  • Thứ hai, 1/9/2025 12:29 (GMT+7)
Các quan chức cho biết, một trận động đất mạnh 6 độ ở miền Đông Afghanistan gần biên giới Pakistan đã khiến ít nhất 250 người thiệt mạng và 500 người khác bị thương.

Hiện trường trận động đất đêm 31/8 ở đông Afghanistan. Ảnh: X/Tahir Khan.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Kunar cho biết trong một tuyên bố rằng ít nhất 250 người đã thiệt mạng và 500 người khác bị thương ở các huyện Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi và Chapadare.

Theo AP, trận động đất xảy ra vào cuối ngày 31/8 tại một loạt thị trấn ở tỉnh Kunar, gần thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangahar lân cận.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất mạnh 6,0 độ lúc 23h47 có tâm chấn cách thành phố Jalalabad, thuộc tỉnh Nangarhar 27 km về phía đông-đông bắc. Độ sâu chấn tiêu chỉ 8 km.

Jalalabad là một thành phố thương mại sầm uất do nằm gần nước láng giềng Pakistan và là cửa khẩu biên giới quan trọng giữa hai nước. Mặc dù dân số khoảng 300.000 người nhưng khu vực đô thị của thành phố được cho là lớn hơn nhiều.

Hầu hết tòa nhà đều là nhà thấp tầng, chủ yếu bằng bê tông và gạch, các khu vực ngoại vi bao gồm những ngôi nhà được xây bằng gạch bùn và gỗ. Nhiều ngôi nhà được xây dựng kém chất lượng.

Thành phố Jalalabad cũng có ngành nông nghiệp và trồng trọt phát triển, bao gồm trái cây họ cam quýt và lúa gạo, với sông Kabul chảy qua thành phố.

Một trận động đất mạnh 6,3 độ đã xảy ra ở Afghanistan vào tháng 10/2023 kéo theo nhiều dư chấn mạnh. Chính quyền Taliban ước tính ít nhất 4.000 người đã thiệt mạng. Liên Hợp Quốc đưa ra số người chết thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 1.500 người.

Đây là thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất tấn công Afghanistan trong thời gian gần đây.

Nguyễn An

