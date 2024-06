Cuộc đua 'ngầm' giữa tuyển Mỹ, Anh và Pháp ở Olympic 2024

Tại Thế vận hội Paris, đội chủ nhà Pháp đầu tư lớn về đồng phục, trang phục thi đấu. Tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH và thương hiệu Berluti trình làng đồng phục cho lễ khai mạc của đội tuyển Pháp. The New York Times nhận định rằng đồng phục của đội tuyển Pháp góp phần “viết lại” quy tắc về trang phục cho vận động viên. Những set tuxedo cao cấp, sang trọng, được may đo tỉ mỉ này có thể so sánh với đồng phục của các tiếp viên hàng không. Trang phục tham gia lễ khai mạc Olympic 2024 của tuyển Pháp được cố vấn bởi Carine Roitfeld - cựu biên tập viên tạp chí Vogue Pháp. Ảnh: Berluti.