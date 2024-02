Đối tượng trốn truy nã 20 năm ra đầu thú, bật khóc khi được tại ngoại

Bắt giam nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

0

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".