Bắt giam nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, khoảng 0h ngày 23/1, Trần Đức Cường (SN 1996, trú tại thị xã Phú Thọ) cùng gia đình hát karaoke tại quán trên địa bàn đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ). Tại đây, cả hai nhóm đã gọi thêm khoảng gần 20 người đến để giải quyết mâu thuẫn. Khi có mặt nhóm của Trần Đức Cường đã dùng dao, kiếm, gạch đánh gây thương tích cho Nguyễn Anh Nhật thuộc nhóm của Nguyễn Tuấn Anh. Sau đó, được mọi người can ngăn nên cả hai nhóm đi về. Cơ quan Công an ghi lời khai các đối tượng liên quan. Do vẫn còn thù tức, đến khoảng 1h cùng ngày, tại quán bi-a X9 thuộc khu 4, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, nhóm của Nguyễn Anh Tuấn tìm thấy nhóm của Trần Đức Cường. Khi thấy nhóm của Tuấn đến, nhóm của Cường dùng tuýp sắt, gậy tre, gạch đập, ném ôtô biển số 19A-535.09 và hai nhóm sử dụng dao, tuýp sắt lao vào dồn đuổi, đánh nhau và đập phá cửa kính quán bi-a X9. Hậu quả cả hai nhóm đều thiệt hại và bị thương gồm: Nguyễn Anh Nhật, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Đức Cường, Trần Hưng, Hoàng Trọng Lộc; ôtô biển số 19A-535.09 và cửa kính của quán bi-a X9 bị hư hỏng. Căn cứ tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng liên quan vụ việc "Gây rối trật tự công cộng". Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn và củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý về các hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Huỷ hoại tài sản" đối với các đối tượng trên.

