Đời thay đổi khi suy nghĩ thay đổi

Chúng ta phải hiểu rằng kết quả cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi to lớn tùy thuộc vào cách nghĩ của chính mình đối với cuộc đời.

Sau chiến tranh, người Nhật chúng ta đã làm việc cật lực để tái kiến thiết nước Nhật đổ nát và sống một cuộc đời phong phú. Những tưởng mong mỏi đó đã trở thành hiện thực khi chúng ta trở thành cường quốc kinh tế đứng thứ hai thế giới.

Thế nhưng, cho dù có được một cuộc sống vật chất đủ đầy, giàu có, nhiều người vẫn không cảm thấy đủ, vẫn sống trong lo âu. Tôi nghĩ đó là vì họ sống ích kỷ, không nghiêm túc nghĩ đến cách sống và cách nghĩ ở đời, quên đi việc biết đủ và biết nghĩ đến người khác.

Tôi cho rằng việc mà chúng ta cần làm hiện nay là đối diện thẳng thắn với câu hỏi cốt lõi “Chúng ta sống vì điều gì?” để từ đó xác lập một triết lý cơ bản nhất, một nhân sinh quan cơ bản nhất với tư cách con người.

Trước chiến tranh, chúng ta được nghe nói rằng con người có tư tưởng tự do nhưng hầu như không được dạy về cách nghĩ và cách sống phải có với tư cách con người. Vì việc sống với cách nghĩ tự do, nên người ta muốn sống một cuộc đời theo ý mình mà không bị bất kỳ ai kiểm soát. Đúng là trong xã hội tự do ngày nay thì việc bạn nghĩ thế nào cũng là tự do, và được tôn trọng.

Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng kết quả cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi to lớn tùy thuộc vào cách nghĩ của chính mình đối với cuộc đời. Giữa những người ngại khó, chỉ muốn sống vui qua ngày; những người hận đời, luôn ôm nỗi bất bình bất mãn trong lòng cả đời, với những người có mục tiêu cao, lạc quan, vui tươi, ra sức nỗ lực để hướng đến mục tiêu đó sẽ nảy sinh sự chênh lệch to lớn.

Đúng là bạn có thể tự do bước đi trên đường đời với cách suy nghĩ của riêng mình nhưng tùy vào cách nghĩ đó mà cuộc đời bạn sẽ hoàn toàn khác đi. Nghĩa là để có một cuộc đời tuyệt vời, chúng ta cần có cách nghĩ phù hợp và biết cách nghĩ đó là như thế nào.

Thế rồi, khi tôi vừa nghĩ đến việc liệu cách nghĩ của mình có thể thuyết phục nhiều người, kể cả thanh thiếu niên, sống một cuộc đời chân thành dù chỉ là dựa vào kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân đi nữa, thì tôi nhận được đề nghị của phó giám đốc nhà xuất bản PHP là ông Eguchi Katsuhiko.

Ông ấy nhiệt tình khuyến khích tôi rằng: “Đón thế kỷ mới, hướng đến một xã hội ngày càng rối ren, phải xem cách nghĩ của anh như một triết lý”, và trải qua nhiều lần vò đầu bứt tai, tôi đã biên soạn nên cuốn sách này.

Dù sao đi nữa, đây chỉ là ý kiến của tôi, một doanh nhân, một kẻ ngoại đạo với triết học, nhưng xuất phát từ mong muốn “mọi người sống một cuộc đời tuyệt vời”, tôi mong quyển sách này sẽ là một phần nhỏ giúp ích cho các bạn đang ra sức tìm kiếm cách sống đúng đắn trong thời đại hỗn loạn này.