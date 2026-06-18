Đòi nợ kiểu giang hồ, 4 đối tượng bị khởi tố

Xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc, Đào Thị Mãi đã lôi kéo đồng bọn mang theo dao bấm, chặn đường một nữ công nhân vừa tan ca để uy hiếp, cướp xe máy nhằm siết nợ.

Chiều 17/6, Công an phường Tây Nam cho biết đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra, xử lý vụ án "Cướp tài sản" xảy ra vào tối 13/6 tại Khu công nghiệp quốc tế Protrade, khu phố Dòng Sỏi, phường Tây Nam.

Theo điều tra ban đầu, do phát sinh mâu thuẫn liên quan đến khoản tiền vay mượn 19 triệu đồng chưa được thanh toán, Đào Thị Mãi (SN 1990, thường trú xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ) đã rủ thêm các đối tượng khác cùng tham gia tìm gặp người vay để đòi tiền.

Đào Thị Mãi cùng 3 đồng phạm tại cơ quan điều tra.

Khoảng 20h ngày 13/6, sau khi tan ca làm việc tại Khu công nghiệp quốc tế Protrade, chị T.T.M.H (SN 1999, quê tỉnh Đồng Tháp) bị đối tượng Đào Thị Mãi cùng các đối tượng khác (gồm Huỳnh Tuấn Kiệt, SN 1996; Trần Quốc Bảo, SN 2004, cùng thường trú tỉnh Cà Mau và Huỳnh Văn Vũ, SN 1999, thường trú tỉnh Đồng Tháp) chặn lại trên đường, dùng lời nói đe dọa, khống chế, gây áp lực buộc giao tài sản.

Trong quá trình xảy ra vụ việc, một đối tượng đã sử dụng dao bấm để uy hiếp tinh thần chị T.T.M.H; các đối tượng còn lại cùng tham gia khống chế, giằng co với nạn nhân nhằm chiếm đoạt môtô của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Tây Nam phối hợp với Công an TP.HCM đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy xét, nhanh chóng làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định hành vi của các đối tượng cấu thành tội "Cướp tài sản", nên đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng trên.