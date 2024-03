Đội nhóm giúp doanh nghiệp thay đổi thế giới

Đội nhóm có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc có một ý tưởng triệu đô và việc biến nó thành một doanh nghiệp triệu đô.

Pee Wee thay đổi thế giới

Để thay đổi thế giới, bạn không cần phải là David hay Goliath.

Các Pee Wee có thể thay đổi thế giới bằng cách trở thành một bánh lái trợ lực. Trong cuốn sách Cơ hội thứ hai: cho tiền bạc và cuộc đời của bạn và cho thế giới của chúng ta, tôi đã viết về tiến sĩ R. Buckminster Fuller và cách ông đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào.

Nếu không có tiến sĩ Fuller, hay “Bucky” như cách mọi người thường gọi ông, sẽ không có Công ty Rich Dad. Tôi có lẽ vẫn còn đang kinh doanh trong lĩnh vực Rock ’n Roll như Richard Branson, và tôi sẽ không bao giờ trở thành một giáo viên hay một doanh nhân trong lĩnh vực giáo dục.

Tôi may mắn được học với tiến sĩ Fuller ba lần, vào những mùa hè năm 1981, 1982 và 1983. Tiến sĩ Fuller qua đời chỉ một vài tuần sau lớp học năm 1983 khi tôi học với ông lần cuối. Sự ra đi của ông đã truyền cảm hứng cho tôi từ bỏ việc kinh doanh Rock ’n Roll và trở thành một bánh lái trợ lực, một Pee Wee trong ngành giáo dục.

Công ty Rich Dad đã sản xuất một video với tiêu đề The Man Who Could See The Future (Người đàn ông có thể nhìn thấy tương lai), một bộ phim tài liệu ngắn về cuộc khủng hoảng tài chính, hoàn toàn miễn phí cho bất cứ ai quan tâm đến việc học cách làm thế nào để nhìn thấy tương lai và cách giải quyết khủng hoảng kinh tế thông qua giáo dục tài chính.

Ngày nay, công ty Rich Dad đang đương đầu với ngành giáo dục vốn cũ kỹ, lỗi thời và cực kỳ đắt đỏ. Việc của chúng tôi không phải là tiêu diệt gã khổng lồ Goliath. Việc của chúng tôi là trở thành một bánh lái trợ lực của chiếc tàu SS Titanic khổng lồ trong hệ thống giáo dục.

Hỏi: Vậy bánh lái trợ lực là gì? Đáp: Bánh lái trợ lực (trim tab) là một bề mặt nhỏ trên cạnh sau của bề mặt điều khiển của tàu hoặc máy bay. Bánh lái trợ lực giống như chiếc “bánh lái của bánh lái”, và nhờ nó mà con tàu hoặc chiếc máy bay được giữ ổn định đúng hướng mà không cần người lái phải liên tục tác động lực kiểm soát.

Fuller thường tự hỏi: “Tôi có thể làm được gì? Tôi chỉ là một con người bé nhỏ”. Đó là khi ông quyết định trở thành một bánh lái trợ lực. Thay vì trở thành một chính trị gia của Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ ra tranh cử chính trị, hy vọng trở thành thuyền trưởng của con tàu, ông trở thành một bánh lái trợ lực ở phía sau con tàu. Một lực lượng nhỏ nhưng mạnh mẽ có thể tác động đến việc định hướng và thay đổi.

Vào năm 1927, ông trở thành Pee Wee, một người nhỏ bé đã thay đổi thế giới. Trong video The Man Who Could See The Future, bạn sẽ được xem một số thành tựu trọn đời của Fuller, chẳng hạn như kiến trúc nhà bạt dạng cầu Geodesic Dome ở Expo ‘67, Hội chợ Thế giới 1967 tại Montreal, Canada. Bạn sẽ thấy ông đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào trong việc tôi quyết định trở thành một Pee Wee, một bánh lái trợ lực cho ngành giáo dục.

Công ty Rich Dad đang hỗ trợ cho công việc của hệ thống trường học như “những người bé nhỏ”, như một bánh lái trợ lực có thể thay đổi thế giới. Đó là những gì các doanh nhân đang làm. Ngày nay, trò chơi CASHFLOW được chơi trên toàn thế giới như một công cụ giảng dạy tài chính, hiệu quả hơn bất kỳ hệ thống trường học nào.

Cuốn sách này được viết cho bất cứ ai quan tâm đến việc trở thành một doanh nhân và thay đổi thế giới bằng cách trở thành một nhà lãnh đạo kinh doanh giàu có và thông minh.

Cho dù bạn đương đầu với các công ty lớn hay đi tiên phong ở một lãnh thổ chưa được khai phá, việc trở thành một doanh nhân thành công không phải là một con đường dễ dàng. Nó đòi hỏi sức mạnh, sự cam kết và kỷ luật. Nó cũng sẽ cần tầm nhìn và sự tự tin để tập hợp xung quanh bạn một đội ngũ thông minh, giàu kinh nghiệm và các cố vấn đáng tin cậy.

Tôi nghĩ rằng cũng như tôi, bạn sẽ nhận ra rằng đội nhóm có thể là một trong những tài sản lớn nhất của mình. Và họ có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc có một ý tưởng triệu đô và việc biến nó thành một doanh nghiệp triệu đô.