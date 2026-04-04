Đội hình ngoài 40 tuổi vẫn còn thi đấu

|
Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich) - Ở tuổi 40, Neuer vẫn là chốt chặn số một của Bayern Munich, cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh của một trong những thủ môn hay nhất lịch sử bóng đá Đức.
|
Hậu vệ: Raul Albiol (Pisa) - Nhà vô địch World Cup 2010 vẫn đang chinh chiến bền bỉ tại Serie A. Kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu giúp anh tiếp tục thi đấu hiệu quả dù đã bước sang tuổi 40.
|
Hậu vệ: Thiago Silva (Porto) - Ở tuổi 41, Silva vẫn thi đấu đỉnh cao tại châu Âu trong màu áo Porto. Trung vệ người Brazil là minh chứng cho khả năng duy trì phong độ đáng kinh ngạc theo thời gian.
|
Hậu vệ: Dante (Nice) - Trung vệ kỳ cựu người Brazil vẫn là thủ lĩnh tinh thần tại Nice ở Ligue 1. Dù thể lực suy giảm, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là điểm cộng lớn của Dante.
|
Hậu vệ: Ashley Young (Ipswich Town) - Young vẫn chưa dừng lại ở tuổi 40 khi tiếp tục thi đấu tại Anh. Sự bền bỉ và đa năng giúp anh duy trì vai trò quan trọng trong đội hình Ipswich Town dù không còn ở đỉnh cao phong độ.
|
Tiền vệ: Luka Modric (AC Milan) - Thêm một tên tuổi lớn tuổi khác vẫn còn chinh chiến tại Serie A là Modric. Dù đã bước sang tuổi 40, ngôi sao người Croatia vẫn giữ vai trò nhạc trưởng với khả năng điều tiết lối chơi đỉnh cao, đóng vai trò chủ chốt trong đội hình Milan.
|
Tiền vệ: Santi Cazorla (Oviedo) - Sau nhiều chấn thương nghiêm trọng, Cazorla vẫn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp. Anh mang đến sự sáng tạo và kinh nghiệm quý báu cho đội bóng Tây Ban Nha.
|
Tiền đạo: Lukas Podolski (Gornik Zabrze) - Cựu tuyển thủ Đức vẫn thi đấu chuyên nghiệp tại Ba Lan. Kỹ thuật và kinh nghiệm giúp anh trở thành điểm tựa cho các cầu thủ trẻ.
|
Tiền đạo: Edin Dzeko (Schalke) - Dzeko vẫn duy trì khả năng săn bàn ấn tượng dù đã ngoài 40. Cựu sao Man City vừa giúp Bosnia giành vé dự World Cup 2026 đầy kịch tính.
|
Tiền đạo: Roque Santa Cruz (Nacional Asuncion) - Ở tuổi 44, Santa Cruz vẫn ra sân thường xuyên tại quê nhà Paraguay. Anh là một trong những “cây trường sinh” hiếm hoi của bóng đá thế giới.
|
Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - Bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Rạng sáng 4/4, CR7 vừa lập cú đúp giúp Al Nassr đánh bại Al Najma 5-2, qua đó củng cố ngôi đầu SPL. Ronaldo cũng cán mốc 967 bàn trong sự nghiệp.
|
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...