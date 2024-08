'Đội giá' thiết bị giáo dục, nữ giám đốc cùng thuộc cấp lĩnh án

Sáng 5/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt 5 năm tù đối với Nguyễn Thanh Thủy (SN 1971, Giám đốc Công ty CP CNTT Lam Hồng); 4 năm tù đối với Trần Văn Tuân (SN 1978, Phó Giám đốc Công ty CP CNTT Lam Hồng); phạt 3 năm tù treo đối với nhân viên của công ty này là Trần Thị Thúy (SN 1991, trú xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) và Trần Thị Hải Huyền (SN 1993, trú xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020, trong các năm 2017-2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Sau khi thực hiện việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh có tờ trình và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt các kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của Trung tâm tài chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, Công ty CP CNTT Lam Hồng (viết tắt là Công ty Lam Hồng) tham gia dự thầu các gói thầu TB 03.2017 “Mua sắm thiết bị dạy học và thiết bị văn phòng theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2017” và gói thầu TB 03.2018 “Mua sắm máy tính, máy photo, bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu và một số thiết bị khác đợt 1 năm 2018”.

Nguyễn Thanh Thủy đã chỉ đạo và Trần Văn Tuân xây dựng hồ sơ dự thầu của các công ty khác nhau không đáp ứng yêu cầu, sau đó Trần Văn Tuân nhờ bạn bè, người thân làm đại diện cho các công ty này nộp hồ sơ và tham gia dự thầu. Sau đó, Công ty Lam Hồng (liên danh Lam Hồng) đã trúng thầu các gói thầu TB 03.2017, TB 03.2018.

Công ty Lam Hồng đã mua hàng hóa là các loại máy chiếu, màn chiếu, máy tính… và bàn giao, lắp đặt tại các trường học thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi trúng thầu, bà Thủy sử dụng các công ty do mình lập ra để "mua bán lòng vòng", nhằm nâng giá cao. Theo đó, máy chiếu 20 triệu đồng, nhưng trong hợp đồng nghiệm thu bàn giao có giá hơn 27 triệu đồng. Màn chiếu 70 inch giá 600.000 đồng, bán hơn 900.000 đồng; âm ly đa năng giá hơn 4 triệu đồng, bán 7,6 triệu đồng...

Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã sử dụng ngân sách Nhà nước để mua sắm hàng hóa tập trung theo đợt, chi trả hơn 37 tỷ đồng cho Công ty Lam Hồng đối với gói thầu TB 03.2017, gây thiệt hại ngân sách gần 4 tỷ đồng ; chi trả hơn 13,7 tỷ đồng cho Công ty Lam Hồng đối với gói thầu TB 03.2018, gây thiệt hại ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng .

Cơ quan điều tra cho biết trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thanh Thủy là người khởi xướng, giữ vai trò chính thực hiện hành vi phạm tội; bị cáo Trần Văn Tuân là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội; các bị cáo Trần Thị Thúy và Trần Thị Hải Huyền tham gia thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Thanh Thủy.

Quá trình điều tra, truy tố và chuẩn bị xét xử, các bị cáo Thủy và Tuân đã chủ động khắc phục hậu quả số tiền 4,6 tỷ (trong đó bị cáo Thủy khắc phục 4,5 tỷ đồng ; bị cáo Tuân khắc phục 100 triệu đồng). Bị cáo Nguyễn Thanh Thủy phải tiếp tục khắc phục hơn 500 triệu đồng.

