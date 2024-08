Sai phạm cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc dẫn tới thất thoát hơn 600 tỷ

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết sai phạm của ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT, đã dẫn đến việc Công ty CP Tập đoàn Thái Dương khai thác trái phép, gây thất thoát khoáng sản của Nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng.

Tại họp báo Chính phủ chiều 5/8, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can. Trong đó, đã hoàn tất vụ án và kết luận điều tra với 1 bị can, đang điều tra 25 bị can về 4 tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho hay ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT, đã bị khởi tố ngày 22/7 về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Nhật Bắc.

Cụ thể, ông Ngọc mặc dù biết rõ Công ty CP Tập đoàn Thái Dương chưa đủ điều kiện để cấp phép, nhưng vẫn đánh giá là đủ điều kiện và đề xuất ký ban hành giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho công ty này.

"Điều này dẫn đến Công ty CP Tập đoàn Thái Dương khai thác trái phép, gây thất thoát khoáng sản của Nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng ", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nói.

Theo ông Tuyên, hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, các đối tượng có liên quan vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản của Nhà nước.

Trước đó, ngoài ông Ngọc, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố các ông: Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Hồ Đức Hợp, Giám đốc và Lê Công Tiến, Phó giám đốc Sở TN&MT Yên Bái...

Vào tháng 10/2023, các ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ; Nguyễn Văn Chính, Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Thái Dương cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định các ông Huấn và Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11 triệu kilogram quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152 triệu kilogram quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ, hưởng lợi bất chính khoảng 632 tỷ.

Ngoài ra, ông Huấn và ông Chính còn thỏa thuận với Công ty CP Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế, giúp Công ty CP Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 7,5 tỷ.