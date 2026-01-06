Đời đau thương của thi sĩ thành huyền thoại

Hàn Mặc Tử là thi sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh, ông ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, khiến nhiều người tiếc nuối. Cuộc đời ngắn ngủi, đầy đau thương của thi sĩ khiến đời sau day dứt.

Cuộc đời thi sĩ Hàn Mặc Tử đã được đưa lên màn ảnh rộng. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Hàn Mặc Tử.

Một nhân vật cũng không ít huyền thoại là Hàn Mặc Tử. Ngoài là một nhà thơ với sức sáng tạo mãnh liệt, việc mắc bệnh nan y và mất sớm cũng góp phần dựng lên huyền thoại Hàn Mặc Tử. Cách đây gần chục năm tôi vào Quy Nhơn và ra nhà thương Quy Hoà - nơi Hàn Mặc Tử từng chữa bệnh.

Tôi đã rất ngạc nhiên vì nhà thương Quy Hoà có lẽ là bệnh viện duy nhất trên cả nước bán vé tham quan cho khách du dịch. Vì sao vậy, vì nơi đây có nhà thơ Hàn Mặc Tử từng chữa bệnh và mất ở đây.

Trong lịch sử y khoa, có lẽ Hàn Mặc Tử trở thành bệnh nhân phong nổi tiếng nhất, thậm chí cái giường nơi nhà thơ từng nằm điều trị đã thành kỉ vật quan trọng. Cả khu mộ táng và cải táng trở thành địa điểm thu hút khách du lịch, thậm chí có nghệ sĩ còn dựng lều ngay cạnh mộ ông để hành nghề và mưu sinh.

Huyền thoại về Hàn Mặc Tử chủ yếu liên quan tới quãng đời bị bệnh của ông và những người tình trong mộng. Người ta đã thống kê rằng thi sĩ có ít nhất năm người tình hoặc là người yêu ông hoặc là người ông yêu.

Nào là Hoàng Cúc, Mộng Cầm, Mai Đình, Ngọc Sương, Thương Thương… người nào đi qua cuộc đời Hàn Mặc Tử dù ngắn hay dài đều khiến thi sĩ có những vần thơ để lại, thậm chí trở thành kiệt tác, ví dụ như với Hoàng Cúc là bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ.

Cuộc đời đau khổ và những người tình của Hàn Mặc Tử đã trở thành một đề tài được tranh luận, thậm chí việc công bố tác phẩm của ông đã khiến những người bạn thân của Hàn Mặc Tử kiện nhau ra tòa, đó là cuộc tranh luận gay gắt giữa Trần Thanh Mại và Quách Tấn về di cảo của ông.

Con dốc dẫn lên mộ Hàn Mặc Tử giờ được “đặt tên” từ một trong những người tình trong mộng của ông: Mộng Cầm. Ngay cả bệnh nhân nằm cùng bệnh viện Quy Hoà với ông, Nguyễn Văn Xê cũng viết hồi kí về ông…

Cuộc đời ngắn ngủi và đau thương của thi sĩ trở thành huyền thoại, người ta nâng niu, gìn giữ mọi thứ liên quan tới Hàn Mặc Tử và thậm chí một số địa phương đã từng tranh cãi để có được vinh dự là nơi an nghỉ cuối cùng của ông.