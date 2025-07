Đội cuối cùng vào tứ kết FIFA Club World Cup

Tiền đạo chủ chốt Serhou Guirassy của Dortmund tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng vào lưới Monterrey ở các phút 14 và 24. Đáng chú ý, người kiến tạo cho cả hai bàn của Guirassy đều là Adeyemi.

Guirassy là chân sút số một của Dortmund ở mùa 2024/25 với 35 bàn sau 48 trận trên mọi đấu trường.

Sau cú đúp của Guirassy, Dortmund có lợi thế lớn trong hiệp một. Trong khi đó, Monterrey cũng đẩy cao tốc độ tấn công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các tiền đạo của Monterrey không tận dụng tốt cơ hội.

Phút 28, Jobe Bellingham, em trai của Jude Bellingham, nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Án phạt này đồng nghĩa anh sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp gặp Real Madrid ở tứ kết.

Sang hiệp hai, Monterrey tăng cường sức tấn công để tìm bàn gỡ. Đại diện Mexico thắp lại hy vọng với pha lập công của Berterame ở phút 48.

Sau bàn thua, Dortmund đã có những sự thay đổi để củng cố hàng thủ. Các cầu thủ tấn công như Bellingham và Adeyemi đều bị rút ra nghỉ, vào sân là hậu vệ Yan Couto và tiền vệ Marcel Sabitzer.

Trong những phút còn lại, Monterrey kiểm soát bóng triệt để, nhưng những pha dàn xếp tấn công đều dễ đoán và bị Dortmund bẻ gãy.

Chiến thắng 2-1 trước Monterrey giúp Dortmund góp mặt ở tứ kết FIFA Club World Cup 2025™. Đại diện Bundesliga sẽ đối đầu với Real Madrid vào ngày 6/7.

