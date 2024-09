Đội của Van Persie bị hủy diệt 1-9

Phút 19, Luuk Brouwers ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho SC Heerenveen trước chủ nhà AZ Alkmaar thuộc vòng 5 Eredivisie rạng sáng 15/9 (giờ Hà Nội). Đó tưởng chừng là bước ngoặt giúp thầy trò Robin van Persie tạo ra màn ngược dòng, tuy nhiên những gì diễn ra sau đó vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả.

Khép lại 45 phút đầu tiên, AZ Alkmaar dẫn trước SC Heerenveen với tỷ số 2-1. Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, chủ nhà ghi thêm 7 bàn. Khoảnh khắc trọng tài nổi còi mãn cuộc, tỷ số là 9-1 cho AZ Alkmaar. Troy Daniel Parrott có một trong những trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp khi lập poker (ghi 4 bàn).

Chứng kiến những gì diễn ra trên sân AFAS Stadion, không chỉ người hâm mộ chủ nhà mà các vị khách cũng ngỡ ngàng. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với SC Heerenveen. Từ chỗ đang chơi ổn trong hiệp 1, đội bóng của Van Persie bất ngờ bị xé nát ra thành từng mảnh.

Theo FlashScore, SC Heerenveen kiểm soát bóng tới 58% trong 45 phút đầu tiên, tung ra 8 pha dứt điểm - 3 trong đó trúng đích. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ đạt 0.78. Đó hoàn toàn là thông số khá ổn với đội bóng khi phải đá trên sân khách.

Nhưng trong hiệp 2, SC Heerenveen bất ngờ chịu trận trước sức tấn công khủng khiếp được AZ Alkmaar tạo ra. Chủ nhà có đến 18 pha dứt điểm về khung thành đối thủ - 15 trong đó trúng đích. xG của AZ Alkmaar đạt 3.69.

Ở phần sân bên kia, SC Heerenveen kiểm soát bóng nhỉnh hơn (52%), tung ra 7 pha dứt điểm -2 trong đó trúng đích. xG của họ đạt 0.70. Tuy nhiên, không có bất kỳ cơ hội nào được thầy trò Van Persie tạo ra được chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau trận đấu, HLV Van Persie vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ông nói: "Đây là thời điểm khó khăn. Trong sự nghiệp, đôi khi bạn phải chịu những những kết quả nặng nề như vậy. Đây là cú sốc lớn với chúng tôi. Song, cả đội đã có thêm nhiều bài học từ trận đấu này".

Cựu danh thủ Manchester United cũng cho rằng các học trò phải chấp nhận thất bại này "như những người đàn ông". HLV Van Persie cho biết thêm: "Đây là một phần của bóng. Tôi không muốn các cầu thủ đón nhận trận thua theo kiểu họ đã bị tổn thương và không bao giờ có thể gượng dậy. Đã tới lúc SC Heerenveen phải sớm vượt qua thất bại nặng nề. Điều đó quan trọng hơn".

Trên bảng xếp hạng, SC Heerenveen mới có 4 điểm sau 4 trận. Chiến thắng duy nhất của thầy trò Van Persie đến từ trận gặp NAC Breda. Hiện tại, SC Heerenveen đứng thứ 12, hơn nhóm rớt hạng 2 điểm.

HLV Van Persie năm nay 41 tuổi, được bổ nhiệm dẫn dắt SC Heerenveen trong hè 2024. Trước đó, cựu danh thủ này sắm vai trợ lý HLV cũng như dẫn dắt các CLB trẻ của Feyenoord.

