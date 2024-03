Đội của Neymar lập kỷ lục chưa từng có

Al Hilal trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới thắng 28 trận chính thức liên tiếp sau khi vượt qua Al Ittihad 2-0 rạng sáng 13/3.

Al Hilal thiết lập cột mốc đáng nhớ trong lịch sử.

Ở lượt về vòng tứ kết AFC Champions League, Al Hilal tiếp tục thể hiện sức mạnh trước đại kình địch Al Ittihad. Hai pha lập công của Yasser Alshahrani và Malcom giúp Al Hilal tiếp tục thắng đối thủ 2-0 ngay trên sân khách, qua đó tiến vào bán kết AFC Champions League với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.

Đây là trận thắng thứ 28 liên tiếp của Mitrovic và các đồng đội trên mọi đấu trường, qua đó thiết lập kỷ lục thế giới mới. Cột mốc cũ do CLB The New Saints của Xứ Wales thiết lập trong mùa 2016/17, khi họ thắng 27 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Al Hilal chứng tỏ họ là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á ở thời điểm hiện tại. Ở giải VĐQG Saudi Arabia (SPL), Al Hilal nắm chắc ngôi đầu với 12 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai, Al Nassr.

Malcom giúp Al Hilal vùi dập Al Ittihad ở tứ kết AFC Champions League.

Trong bối cảnh SPL chỉ còn 11 vòng đấu, có thể nói Al Hilal nắm lợi thế ở cuộc đua vô địch. Họ thể hiện sức mạnh vượt trội cũng như phong độ ổn định hơn hẳn các đối thủ khác như Al Ittihad hay Al Nassr.

Al Hilal sẽ gặp Al Ain ở trận bán kết AFC Champions League mùa này. Đại diện của UAE cũng gây tiếng vang khi đánh bại Al Nassr trên chấm luân lưu ở tứ kết.

Al Hilal lập kỷ lục thế giới mà không cần tới sự phục vụ của Neymar. Siêu sao người Brazil nghỉ thi đấu do chấn thương kể từ tháng 10/2023. Dù là bản hợp đồng đắt đỏ nhất lịch sử CLB, Neymar chưa thể đóng góp gì nhiều cho đội.

Tuy nhiên, với dàn ngoại binh chất lượng như Mitrovic, Malcom, Savic hay Ruben Neves, kết hợp cùng các ngôi sao nội đang là tuyển thủ Saudi Arabia, Al Hilal cho thấy sự ăn ý cũng như hiệu quả trong lối chơi.