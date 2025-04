Đội của Mourinho mất điểm khó tin

Trên sân khách, Kayserispor bất ngờ là đội mở tỷ số ngay từ phút thứ 7 nhờ bàn thắng của Ramazan Civelek. Tuy nhiên, Fenerbahce vùng lên mạnh mẽ và đến phút 36, Anderson Talisca ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng của Jose Mourinho.

Chỉ 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Fenerbahce gặp bất lợi khi thủ môn Dominik Livakovic không may phản lưới nhà, giúp Kayserispor dẫn trước 2-1. Dù vậy, tinh thần chiến đấu của Fenerbahce được thể hiện mạnh mẽ trong phần còn lại của trận đấu. Allan Saint-Maximin ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 64, rồi đến lượt Talisca có cú đúp cho riêng mình ở phút 79, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 3-2.

Tưởng chừng Fenerbahce sẽ bảo toàn được lợi thế này, nhưng bất ngờ xảy ra ở phút bù giờ thứ 4, Talha Sariarslan ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Kayserispor, khiến Fenerbahce đánh rơi hai điểm quý giá.

Trận hòa này khiến Fenerbahce bị đội đầu bảng Galatasaray nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm. Ở trận đấu trước đó, Galatasaray thắng 2-0 trước Bodrum FK. Cuộc đua vô địch giữa hai CLB này trở nên gay cấn khi Super Lig còn 6 vòng nữa là khép lại.

Fenerbahce vẫn duy trì mạch bất bại ấn tượng ở giải quốc nội. Lần gần nhất đội bóng của Mourinho để thua là vào ngày 7/12/2024, khi Fenerbahce nhận thất bại 0-1 trước Besiktas.

Fenerbahce sẽ phải đặt niềm tin vào Talisca, chân sút đang có phong độ rất cao trong tháng qua. Cựu sao Al Nassr ghi 7 bàn trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

