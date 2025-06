Đội của Messi có 1% cơ hội vào chung kết FIFA Club World Cup

Opta tính toán Inter Miami chỉ có 16,8% cơ hội đánh bại PSG để tiến vào tứ kết giải đấu. Còn tỷ lệ vào đến trận chung kết của đại diện nước chủ nhà chỉ là 1,3%.

Tại vòng knock-out, Inter Miami bị Opta đánh giá nhỉnh hơn mỗi Fluminense ở khả năng đi tiếp, khi đại diện Brazil có tỷ lệ chỉ 15,6% vào vòng trong. Fluminense sẽ đối đầu Inter Milan vào ngày 1/7.

PSG được xem là thách thức quá lớn với Inter Miami. Theo Opta, nhà vô địch UEFA Champions League cũng là đội có tỷ lệ vô địch cao thứ nhì tại FIFA Club World Cup 2025™ (34,8%). Chỉ Manchester City (35%) được đánh giá cao hơn PSG, bởi CLB Premier League toàn thắng 3 trận ở giai đoạn vòng bảng.

Ba đại diện tiếp theo có mặt trong top 5 đội có cơ hội vô địch cao nhất giải lần lượt là Inter Milan (25%), Bayern Munich (21,8%) và Chelsea (21,2%).

Không ngoài dự đoán, các CLB đến từ châu Âu đã thi đấu tốt tại giải năm nay. Trong số 12 đội từ châu Âu tham dự vòng bảng, chỉ có 3 đội (Porto, Atletico Madrid và Red Bull Salzburg) bị loại.

Các đội từ khu vực châu Âu cũng có tỷ lệ thắng cao nhất (61,1%) và điểm trung bình mỗi trận tốt nhất (2,03) trong giai đoạn vòng bảng.

Người hâm mộ chứng kiến 48 trận đấu tại vòng bảng FIFA Club World Cup 2025™ với 144 bàn thắng được ghi, trong đó có 7% thuộc về Bayern Munich sai chiến thắng 10-0 trước Auckland City.

Các đại diện Nam Mỹ cũng để lại màn trình diễn trái chiều. Brazil là quốc gia thành công nhất khi có đến 4 đội vào vòng knock-out (Palmeiras, Botafogo, Fluminense và Flamengo). Trong khi đó, cả hai đại diện của Argentina là Boca Juniors và River Plate đều bị loại.

